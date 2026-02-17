Ì¾¸Å²°¡¦Åì¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¡Ä£¸£°Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬»àË´
16ÆüÌë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ¾¸Å²°¡¦Åì¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¡Ä£¸£°Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬»àË´
16Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÌðÅÄ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡Ö±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È1³¬¤Î²ñ¼Ò»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤Î°ì¼¼¤ª¤è¤½13Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë°ì¿Í¤Ç½»¤àÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
