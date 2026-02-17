ÊÆÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥å¥Ð¥ë¤µ¤ó»àµî¡¡¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡¡95ºÐ
±Ç²è¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥å¥Ð¥ë¤µ¤ó¤¬15Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£95ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥Ð¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Î¼«Âð¤Ç15Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥Ð¥ë¤µ¤ó¤Ï1931Ç¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢1962Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1972Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢°ì²È¤ÎÁêÃÌÌò¤ÎÊÛ¸î»Î¤ò±é¤¸¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ7²ó¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¡¼¥·¡¼¡×¤Ç¤Ï¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±Ç²è¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¿¥Ç¥å¥Ð¥ë¤µ¤ó¤Î»à¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
