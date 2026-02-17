ÂÐÃæ´Ø·¸¤Î¿·ÃÏÊ¿¡¡Áê¼ê¤Ë¡ÖÂÐÆü¥«¡¼¥É¡×¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ëËÉÊÉ¡×¤Î¹½ÃÛ
2·î8Æü¡¢Âè51²ó½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ»áÎ¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Îò»ËÅª¤Ê°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£»Ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷Í¥¤ÎÃÓÅÄÍ´õ»Ò¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤µ¤ó¡£2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤ÎÍÍ»Ò
¹ñÌ±¤Î¶¯¤¤»Ù»ý¤òÇØ·Ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¥¿¥«ÇÉ¤ÎµÞÀèË¯¤È¤·¤Æ¤Î¹â»Ô»á¤Î²áµî¤Î¸ÀÆ°¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤·Ù²ü´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤¬¹½Â¤Åª¤Ê¶ÛÄ¥¤ò¤Ï¤é¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤¬¹ñ±×¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê»Ø¿Ë¤Ï¡¢ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¼«À©¡×¤È¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡ÖÀïÎ¬Åª¼«Î§À¡×¤Î³ÎÊÝ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬Åª¼«À©¤Ç¤¢¤ë¡£
À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀ¯¼£¿®¾ò¤äÍýÇ°¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Îº¬¸»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦¸øÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤¢¤¨¤ÆÍÞÀ©¤·¡¢¹ñ²È´Ö¤Î°ÂÄê¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¹âÅÙ¤ÊÀ¯¼£È½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö´ÉÍý¤¹¤Ù¤ÎÙ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ
ÆÃ¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¡¢Îò»ËÇ§¼±¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÂÐÎ©¤È¤¤¤¦²Ð¼ï¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¿¼¤¯Áê¸ß°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨¤Ê¡ÖÀ¯Îä·ÐÇ®¡×¤Î¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¡£´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤òÀú¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î²á¾ê¤ÊÈ¿±þ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¡Ö´ÉÍý¤¹¤Ù¤ÎÙ¿Í¡×¤È¤·¤ÆÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Î´Ø·¸°²½¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³°¸òÅª¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾ï¤Ë°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«¤é¤Î¿®¾ò¤òÀïÎ¬Åª¤ËÉõ°õ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤ÎÁë¸ý¤òÊÄ¤¶¤µ¤Ê¤¤Ç¦ÂÑ¶¯¤µ¤³¤½¤¬¡¢¿¿¤Î¶¯¹ÅÇÉ¤¬¼¨¤¹¤Ù¤Âç¿Í¤Î³°¸ò¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Áê¼ê¤Ë¡ÖÂÐÆü¥«¡¼¥É¡×¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¤·¤«¤·¡¢¼«À©¤Ï·è¤·¤Æ¾ùÊâ¤äÂÅ¶¨¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª°Ò°µ¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¿¿¤ËÊ¿ÏÂ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¡ÖÂÐÆü¥«¡¼¥É¡×¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¤´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¼«Î§À¡×¤Î¶¯²½¤¬¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤äÇÀ»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅª¼êÃÊ¤ò³°¸ò¾å¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬ÀÈ¼åÀ¤òÏªÄè¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼ç¸¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤ò¼«¤é¶¹¤á¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆÈÀêÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤ë½ÅÍ×Êª»ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤òÃ¦µÑ¤¹¤ë¹½Â¤²þ³×¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÊÆ¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÍ§¹¥¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀïÎ¬Êª»ñ¤ÎÂåÂØÄ´Ã£¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡ÖÀïÎ¬ÅªÉÔ²Ä·çÀ¡×¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¡¢Ãæ¹ñ¤¬»ý¤Ä·ÐºÑÅªÉð´ï¤ÎÍ¸úÀ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼«Î§Åª¤Ê¶¡µëÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Î°Ò°µ¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤Ç¹ñ±×¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ë³°¸òÅª¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ëËÉÊÉ¡×¤òÃÛ¤¯
º£¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤Ï¡¢¶¯¹Å¤Ê¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍø¤È°ÂÁ´¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ëËÉÊÉ¡×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯¼£Åª¿®¾ò¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÍýÀÅª¤Ê¼«À©¤È¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¶¯°µ¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¶¯¿Ù¤Ê·ÐºÑ´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÃÇ¸Ç¤¿¤ë¼Â¹ÔÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÀïÎ¬¤¬¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤·¤¿»þ¡¢ÆüËÜ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦Âç¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¼ç¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÄêÅª¤Ê¶Ñ¹Õ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡ÏÂÅÄÂç¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤À¤¤¤¸¤å¡ËCEO, Strategic Intelligence Inc. / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¹ñºÝ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÏÀ¡¢¹ñºÝ¥Æ¥í¥ê¥º¥àÏÀ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¡£³¤³°¸¦µæµ¡´Ø¤ä¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¤ÇÆÃÇ¤¶µ¼ø¤äÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯Ê¬Ìî¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£