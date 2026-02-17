¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¿Í¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤ò¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¿Í¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤ò¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÃÎ·Ã¡×¤ò³Ø¤Ö¥Ö¡¼¥à¤Þ¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©´Äµå»þÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÃÎ·Ã¸ìÏ¿¡×¤¬À¹¤ó¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇICE¡Ê°ÜÌ±¡¦´ØÀÇ¼¹¹Ô¶É¡Ë¿¦°÷¤Ë¤è¤ëË½ÎÏÅª¤ÊË¡¼¹¹ÔÌäÂê¤ä¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼ºË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢½õ¸À¤òµá¤á¤¿¤¿¤á¤À¡£
¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖÊÑ²½¤Ï¼«Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¡ÖÍñ¤Ï³°Â¦¤«¤é³ä¤ì¤Ð¿©¤ÙÊª¤À¤¬¡¢ÆâÂ¦¤«¤é³ä¤ì¤Ð¿·¤¿¤ÊÌ¿¤À¡×¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÈæÓÈ¤Ï¼Â¤ËÅª¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤ä¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÅÅµ¤ÎÃÎ·Ã¤Ê¤Î¤«¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤òÆÉ¤à¡×¤ä¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÃÎ·Ã¤ò³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¡¼¥à¤âÀ¸¤¸¤¿¡£
¼Â¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ñÌ¯¤ÊÈæÓÈ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï¤ß¤Ê¥¨¥ë¥Õ¤À¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¥¨¥ë¥Õ¤È¸À¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤È©¤ÇÉ¡¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿À¾ÍÎÅª¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¿ÀÏÃ¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·ÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¿ÀÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¨¥ë¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ¸²½¤ÈÍªµ×¤ÎÅÁÅý¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÎò»Ë¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Î¶¤ä¿ÀÈëÅª¤ÊÆ°Êª¡Ê¥Ñ¥ó¥À¡Ë¤ò¹¥¤ß¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¡ÊÃæ¹ñÎÁÍý¡Ë¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃÏÌ¾¤òÄ¾Ìõ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¹õ¤¤µðÎ¶¤ÎÀî¡×¡Ê¹õÎµ¹¾¡Ë¤ä¡Ö¹¬±¿¤Î¿¹¡×¡ÊµÈÎÓ¡Ë¡¢¡Ö¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤Î³¤¡×¡ÊÀÄ³¤¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥ë¥Õ¤ÎÂçÎ¦¤Î¤è¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶½Ì£¿¼¤¤ÀßÄê¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÅò¤ò°û¤à¡×¤Ê¤ÉÀ¾ÍÎ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤À¸³è½¬´·¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Èµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Ï¥¨¥ë¥ÕÆÈ¼«¤ÎÍÜÀ¸¤ÎÈëË¡¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìõ¤À¡£¤³¤¦¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»öÊÁ¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ì¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯Êâ¤ßÂ³¤±¡¢¼«¤é¤ÎÊâ¤àÆ»¤òÀµ¤·¤¤Æ»¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/NA¡Ë