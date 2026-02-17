¶¼°Ò¤Î¥ê¥Ã¥¿¡¼66.9km¡ª ¥Û¥ó¥À¡Ö¡È¿·¡É CT125¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×È¯Çä¡ª ¾å¼Á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õÍî¤ÁÃå¤¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿·¿§¤òÄÉ²Ã¡ª
°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥¿¥Õ¤µ¤òÎ¾Î©
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¸¶ÉÕÆó¼ï¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¡ÖCT125¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤ò2026Ç¯2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö¥«¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ÖC125¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÇÓµ¤ÎÌ123cc¤ÎÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢66.9km¡¿L¤È¤¤¤¦¹â¤¤Ç³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë
¡¡Æü¾ï¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¥«¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ù³°¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾®·¿¥Õ¥¡¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥¨¥¥¾¡¼¥¹¥È¥Ñ¥¤¥×¤ËÈ÷¤ï¤ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Î·Á¾õ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥¿¥Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¯¡õ¥®¥¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁö¹Ô»þ¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¾å¼Á¤Ê¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¹¥³¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ÑÂ³ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥¤¥ó¥°¥ì¥Ã¥É¡×¤ò´Þ¤á¡¢Á´3¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡CT125¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï49Ëü5000±ß¤Ç¤¹¡£