¡Ö¤¹¤´¤¤»ö¸Î¡Ä¡× NEXCO¡ÖµïÌ²¤ê±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÂç»ö¸Î¡×±ÇÁü¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ÅìÌ¾¡Ö²£ÉÍÄ®ÅÄIC¡×¤ÎÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ö¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥Þµé¡× ¾èÍÑ¼Ö¡ÈÂç·ãÆÍ¡¦²£Å¾¡É¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
ÀïØË¤Î¡ÖµïÌ²¤ê±¿Å¾Âç»ö¸Î¡×¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¿Í¤â
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ Åìµþ»Ù¼Ò¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¡ÚSTOP¡ªµïÌ²¤ê±¿Å¾¡Û¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¾×·â¤Î½Ö´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¡¢Æ»Ï©¥«¥á¥é¤¬¹âÂ®Æ»Ï©ËÜÀþ¤ò±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ìë¤Î¹âÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤ÈÅìÌ¾¹âÂ®¾å¤êÀþ ²£ÉÍÄ®ÅÄIC¤Î½Ð¸ý¤Ë¤¢¤ë¥«¥á¥é¤«¤é¤Î±ÇÁü¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬²£ÉÍÄ®ÅÄIC¡ÖµïÌ²¤ê±¿Å¾Âç»ö¸Î¡×¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡½ÂÂÚ¤Î¤Ò¤É¤¤¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢3¼ÖÀþ¤¢¤ëËÜÀþ¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤äÉáÄÌ¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¿ô¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÅìÌ¾¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Î³«»Ï¸å¡¢¤³¤ÎÅìÌ¾¤ÎÆü¾ï¤¬»´·à¤È²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Áö¹Ô¼ÖÀþ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¥ï¥´¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢½ù¡¹¤ËIC½Ð¸ýÂ¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊ¬´ôÅÀ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¸ý¥ì¡¼¥ó¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¬´ôÅÀ¤Ë·ãÆÍ¡£
¡¡¾èÍÑ¼Ö¤Ï²óÈò¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¥Î¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ËÜÀþ¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½»þÂ®80km¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¬´ôÅÀ¤Î¾×ÆÍ»þ¡¢¾×·â´ËÏÂ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¥é¥à¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÉô¤ËÃù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿å¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¬¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¿åÃì¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤Ï¾×ÆÍ¤Î¤Ï¤º¤ß¤ÇÃè¤òÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é²£Å¾¡£¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¥é¥à¤ÎÇËÊÒ¤ò¼þ°Ï¤ËÈô»¶¤µ¤»¤Ê¤¬¤é2²óÅ¾¤·¡¢½Ð¸ý¥é¥ó¥×¤ò¤Õ¤µ¤°¤«¤¿¤Á¤ÇÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÚSTOP¡ªµïÌ²¤ê±¿Å¾¡Û¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Æ°²è¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡ÖµïÌ²¤ê±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µïÌ²¤ê¤ò¤·¤ÆÁ´¤¯µ¤¤Å¤«¤º¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾×·â¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¾×·â¤È¶²ÉÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Î»ö¸Î¤À¤Ê¤ó¤Æ¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤È¥È¥é¥¦¥Þµé¤ÎÉÝ¤µ¡×¡Ö¤Û¤«¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡Ä¡×¡ÖµïÌ²¤ê±¿Å¾¤ÏÂ¾¿Í¤ò´¬¤¹þ¤àÂçºá¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤¹¤Ù¤¡×
¡¡¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¼«²ü¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¡×¡ÖÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë°Õ¼±¤¬Èô¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏËÜÅöÌ²¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌ²µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤éÂ¨µÙ·Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¡Ø¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÃå¤¯¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÌýÃÇ¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡×
¡¡NEXCO¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÆ»¤è¤ê¤âÆ°ºî¤¬¾¯¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â2»þ´Ö¤´¤È¤ËÌ²µ¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÃ±Ä´¤Ç·Ê¿§¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥«¡¼¥Ö¤ä¿®¹æ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ä¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ§¤ß´¹¤¨¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤Ï¼ÖÆâ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ì²µ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¡¢ÌÜ¤òâÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂ®80km¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÃÂ®´¹»»¤Ç¡Ö22.22m¡×¡£22m¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö1Î¾¡Ê18¡Á20m¡ËÊ¬ÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿1ÉÃ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡10ÉÃ¤Ç¤âÌÜ¤òâÔ¤ì¤Ð¡¢220m¡£ÅÅ¼Ö10Î¾Ê¬°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î´í¸±À¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NEXCO¤Ï¡Ö±¿Å¾Ãæ¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ10Ê¬¤«¤é20Ê¬´Ö²¾Ì²¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢µïÌ²¤ê±¿Å¾¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅß¾ì¤Ï¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥Éµ¢¤ê¤Ê¤É¡¢ÂÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤ËÄ¹»þ´Ö±¿Å¾¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤äÈè¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£