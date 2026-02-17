Åê¼ê¤Î¡È»ØÀè¤äÏÓ¡É½Å»ë¤ÏµÕ¸ú²Ì¡¡¸µºå¿À±¦ÏÓ¤¬¿ä¾©¡Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹â¤á¤ë¡Ö¤ªÊ¢¤Î¿¼Éô¡×
ÆÈÎ©L¡¦¹áÀî¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¸µºå¿À¡¦½©»³ÂóÌ¦»á
¡È¤ªÊ¢¤Î¿¼Éô¡É¤òÃÃ¤¨¤ë¤È¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¤ÂÎ´´¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£ºå¿À¤ÇÄÌ»»49¾¡¤òµó¤²¤¿½©»³ÂóÌ¦»á¤¬2·î4Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¡Ö¹áÀî¥ª¥ê¡¼¥Ö¥¬¥¤¥Ê¡¼¥º¡×¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±»á¤ÏÊ¢Éô¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ö¥É¥í¡¼¥¤¥ó¡×¤òÁª¼ê¤ËÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡À¾¾ò¹â¡Ê°¦É²¡Ë¤«¤é2009Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çºå¿À¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿½©»³»á¤Ï¡¢ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î2010Ç¯¤«¤é³èÌö¡£Í¥¾¡Áè¤¤¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î8·î21Æü¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Çµð¿ÍÀï¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢2ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿8·î28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç1·³½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É4¾¡¤òµó¤²¤¿¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë7Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµå»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤ò¹áÀî¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ØÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ã¼êÅê¼ê¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¢Éô¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡Ö¥É¥í¡¼¥¤¥ó¡×¤À¡£
¡¡¶Ä¸þ¤±¤Î»ÑÀª¤ÇÉ¨¤ò90ÅÙ¤ËÎ©¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ö¹ø¤Î²¼¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£ÃÏÌÌ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë·ä´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¹ø¤¬ÄË¤à¤«¤é¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿½©»³»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ê¹ø¤Î²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¡Ë¼ê¤òÄÙ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¤¤¯Â©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤ªÊ¢¤ò¤Ø¤³¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤ÈÄÙ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤Ä¤¤¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥É¥í¡¼¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ò30ÉÃ¥¡¼¥×¤·¤è¤¦¡×
¤ªÊ¢¤ÎºÇ¿¼Éô¤ò¶¯²½¡Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¡¢²ø²æËÉ»ß¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì
¡¡¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎºÇ¿¼Éô¤Ë¤¢¤ëÊ¢²£¶Ú¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢ÂÎ´´¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹øÄÇ¤ä¹üÈ×¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ä²ø²æËÉ»ß¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÌÌ¤ÈÇØÃæ¤Î´Ö¤ËÃÖ¤¤¤¿¼ê¤¬¡¢¿¼¤¤Ê¢¼°¸ÆµÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇØÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Àµ¤·¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡Ê¢Éô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÀ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂÎÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¡¢Î¾¼ê¤ÇÉ¨¤ä¤Ä¤ÞÀè¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ¢Éô¤òÇ±¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ´´¤ò¤è¤ê¶¯²½¤Ç¤¤ë¡£¼è¤êÁÈ¤ó¤À¹áÀî¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é±þÍÑ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½©»³»á¤Ï»ØÆ³¸å¡¢¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï»ØÀè¤È¤«ÏÓ¤È¤«¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¿´¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤7Ç¯´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤óÃæ¿´Éô¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤Î²¼ÀÑ¤ß´ü´Ö¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ë¤È¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î25»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Í¿»Íµå¿ô16¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÃ£¤·¤¿Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê¤ÇºÇ¾¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Í×°ø¤Ï¡¢ÂÎ´´¤äºÇ¤âÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤¬¤¢¤ëç½Éô¤Ê¤ÉÂÎ¤ÎÃæ¿´¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Þ¤ÇNPB¤Ç15Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¶ìÏ«¤·¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê´î²¬ºù / Sakura Kioka¡Ë