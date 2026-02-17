¡Ú¥¹¥¡¼¡Û¥¸¥ã¥ó¥×¡¦´Ý»³´õ¡¡½é¸ÞÎØ¤ò¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¡¡2¤Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢¤µ¤é¤Ëº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤âÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ý»³´õÁª¼ê¤¬¸½ÃÏ16Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Âç²ñ¤ò¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿´Ý»³Áª¼ê¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨Ìö¿Ê¤·¤¿´Ý»³Áª¼ê¤ÏWÇÕÁí¹ç2°Ì¤Ç¼«¿È½é¤Î¸ÞÎØ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËè½µËö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëWÇÕ¤È°ã¤¤¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¤Î½µËö¤È¤Ï°ã¤¦¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÈô¤Ù¤ë¤Î¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÞÎØ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Çº£Âç²ñ¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ý»³Áª¼ê¡£¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë½÷»Ò¥¸¥ã¥ó¥×¤¬Á°È¾¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀª¤¤¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç4Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿´Ý»³Áª¼ê¡£¥±¥¬¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿4Ç¯Á°¤ÎÂç²ñ¤â¤«¤é¤á¡ÖÁ°²óÊ¬¤â´Þ¤á¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤3»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤ÇÈô¤Ù¤¿¡×¤ÈÂç²ñ¤òÁí³ç¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤Ë²ù¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£