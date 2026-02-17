¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¶â¥á¥À¥ë¡ªµã¤¾Ð¤¤¤Î6Ç¯È¾¡¡´Ø·¸Åà¤êÉÕ¤¤¤¿»þ´ü¾è¤ê±Û¤¨ÆüËÜÀª½é¤Î²÷µó
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡Âè11Æü¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£SP5°Ì¤«¤éµÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÆüËÜÀª½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ê¥Õ¥Èµ»¤ò4ËÜÆþ¤ì¤¿¹½À®¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ß¥¹¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î158.13ÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÅÀ¡£¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤Ç»°±º¤ÏÀä¶«¤·¡¢ÌÚ¸¶¤âÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ´¿´î¤·¤¿¡£¹ç·×ÅÀ¤Î231.24ÅÀ¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç¡¢À¤³¦ÎòÂå5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SP¤Ï73.11ÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î5°ÌÈ¯¿Ê¡£¥ê¥Õ¥È¤¬Íð¤ì¤ÆÂç¤¤¯¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢±éµ»Ä¾¸å¡¢ÌÚ¸¶¤ÏÉ¹¾å¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òÃÛ¤¤¤¿¡£»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡£14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØÃÄÂÎ½Ð¾ì¤Î¿ô¹ç¤ï¤»¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¯²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜÀª¤¬É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÌÚ¸¶¤Ï4Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¡£»°±º¤È¤¤¤¦ºÍÇ½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥À¥ë¶õÇò¼ïÌÜ¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄËä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¥Ú¥¢¤À¤Ã¤¿¡£19Ç¯7·î¡£°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸¶¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿»°±º¤È¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡£»°±º¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖÍë¤¬Íî¤Á¤¿¡×¡£¿ÈÂÎ¤¬¤³¤ï¤Ð¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»°±º¤«¤é¿®Íê´¶¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£ÌÚ¸¶¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤ò¼¤á¡¢Íâ·î¤Ë¤Ïº£¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¤Ë2¿Í¤ÇÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡µã¤¾Ð¤¤¤ÎÊâ¤ß¤Ï6Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ä¡£ºÇ½é¤ÏÌÚ¸¶¤ÎÃù¶â¤ò¤¤êÊø¤·¤¿¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÏÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï7°Ì¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚ¸¶¤Î¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤Ç¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»°±º¤À¤±¤¬³ê¤ëÎý½¬´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚ¸¶¤ÏÉ¬¤ºÎý½¬¾ì¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤Ê¤Éå«¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶¤¬·ë²Ì¤òµá¤á¤¹¤®¡¢ºòµ¨¤Ï´Ø·¸¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿»þ¤â¤¢¤ë¡£»°±º¤¬ÌÚ¸¶¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢Â¿¹¬´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢24Ç¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¸å¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë1¤Ä1¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤à¡£¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢º£µ¨¤âGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡£¡Ö¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È»°±º¡£³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¹¥±é¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Æü¡¹¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¡£