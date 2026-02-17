Î¨Àè¤·¤Æ¥â¥Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡Ä¸¶²Å¹§¡õ¼ÄÄÍÂçµ±¤¬timelesz¤ò°ìÀÆÁÜºº
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥â¥Æ¤ë¤³¤È¡É¤ÏÉð´ï¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºá¤Ê¤Î¤«¡½¡½¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·´ë²è¡Ö¥â¥Æ·Ù»¡¡×¤ò¡¢¤¤ç¤¦17Æü(24:25¡Á ¢¨´ØÅìÃÏ¶è)¤ËÊüÁ÷¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¡È¥â¥Æ¤¿¤¬¤êµ¿ÏÇ¡É¤ò½ä¤Ã¤ÆÅ°ÄìÄÉµÚ¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)¸¶²Å¹§¡¢¼ÄÄÍÂçµ±
¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¸¶²Å¹§¡õ¼ÄÄÍÂçµ±¤Î2¿Í¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¡È¥â¥Æ¤¿¤¬¤ê¡É¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¥â¥Æ·Ù»¡¡×¤Î·Ù»¡´±¤Ë½¢Ç¤¡£¥â¥Æ¤¿¤¬¤êµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤ëtimelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÛÀ¤Ë¥â¥Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È»Å»ö¡É¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤Ë¥â¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¥â¥Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤Î¤â¤È¡¢°ìÀÆÁÜºº¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥â¥Æ·Ù»¡¤ªÂæ¾ì½ð¡×¤Î¸¶½äººÉôÄ¹¤È¼ÄÄÍ½äºº¤À¡£ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÀ¤¤ÈýÌÓ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î2¿Í¤Î·Ù»¡´±¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈÖÁÈ¤ò¼ýÏ¿Ãæ¤À¤È¤¤¤¦º´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤Î6¿Í¤òË¬¤Í¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤ò¹Ô¤¦¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¸¶¡õ¼ÄÄÍ¥³¥ó¥Ó¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¬¤ê¤Îºá¤òË½¤«¤ì¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¶§¤Î¡È¥â¥Æ¤¿¤¬¤êÈÈ¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢4·î¤«¤é¶âÍË22»þÂæ¤Ë¿Ê½Ð¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Ætimelesz¤Î8¿Í¤Ç¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¿¼Ìë¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤é¤âÀº°ìÇÕ¡¢¿¼Ìë¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
