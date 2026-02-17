岸みゆが『週プレ』で美ボディ披露！情熱ランジェリー姿で魅せるグラビア♡

３月末に解散ライブが控えている人気アイドルグループ「#ババババンビ」の赤色担当・岸みゆが、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！

岸みゆ ©桑島智輝／集英社

【プロフィール】

岸みゆ（きし・みゆ）

2月13日生まれ 埼玉県出身 身長145cm

3月28日（土）に東京・恵比寿The Garden Hallで開催予定のワンマンライブ「#ババババンビ ーFINAL 馬鹿騒ぎー」をもって解散。6月12日（金）～ 21日（日）公演の舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ～因縁！鼻毛！決戦！』に出演予定。

公式X ＆ Instagram【@miyu_kishi0213】

今号の『週プレ』は、約1年ぶりの登場！菊地姫奈の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、ちっちゃいけど、大きい！岸みゆのランジェリー姿に、一段と磨きがかかった美しさ・林ゆめも要チェック！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】岸みゆ写真集「ずっと赤とツナガル」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 2月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】岸みゆ写真集「ずっと赤とツナガル」©桑島智輝／集英社

＜特集情報＞

独裁クイーン高市首相“やりたい放題”スケジュール 2026～2028、

球春到来！ヤクルト・池山隆寛新監督＆日本ハム・達孝太投手Wインタビューに森繁和らが語る「外国人スカウト戦略」の新潮流、新庄ファイターズ名護キャンプリポートも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』9・10合併号は２月16日に発売！