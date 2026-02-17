Æó³¬Æ²Áª¼ê¡Ö¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡¡ÆüËÜ¤Ï6°Ì¡¡°Å·¸õ¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÅÓÃæ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè11Æü(16Æü)¡¢ ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï2¿Í°ìÁÈ¤Ç¶¥¤¦¿·¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Æó³¬Æ²Ï¡(ÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë) ¤È¾®ÎÓÎÍÐÒ(¥Á¡¼¥à ROY)¤ÎÆüËÜ¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆó³¬Æ²¤¬ÂçÈôÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢°Å·¸õ¤Î¤¿¤á3²óÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÅÓÃæ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè2¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Î½ç°Ì¤¬ºÇ½ª½ç°Ì¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æó³¬Æ²¤Ï¸Ä¿Í2¼ïÌÜ¤Èº®¹çÃÄÂÎ¤ËÂ³¤¯4¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æó³¬Æ²Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£