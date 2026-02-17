Æ±°ìÈÈ¤Ë¤è¤ëÊü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¡ÄÌ¾¸Å²°»Ô¼é»³¶è¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î»û±¡¤ÇÃÝÎÓ¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö µ÷Î¥¤ÏÄ¾Àþ¤ÇÌó120m
¡¡15Æü¤«¤é16Æü¤Ë¤«¤±¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶è¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î»û±¡¤ÇÉßÃÏÆâ¤ÎÃÝÎÓ¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢·Ù»¡¤ÏÊü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡15Æü¸á¸å11»þÈ¾²á¤®¡¢¼é»³¶èÂç²°Éß¤Î¡Ö¾ôÅÚ±¡¡×¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤¢¤ëÃÝÎÓ¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤±¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î9»þ´Ö¸å¤Î16Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢Æ»¤ò¶´¤ó¤ÇÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍø³¤»û¡×¤Ç¤âÉßÃÏÆâ¤ÎÃÝÎÓ¤¬Ç³¤¨¤ëÉÔ¿³²Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î²Ð»ö¤â¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð¤Ï1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2¤Ä¤Î¸½¾ì¤ÏÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç¤ª¤è¤½120¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¸½¾ì¤Ë¤â²Ð¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÆ±°ìÈÈ¤Ë¤è¤ëÊü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£