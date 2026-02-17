¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×Î¦¾å¶¥µ»Éô´ÆÆÄÌò¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ªÈ¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È ¾®ÎÓ¸×Ç·²ð ±üÃÒºÈ ¿ûÀ¸¿·¼ù¤Ë¹çÎ®
º£Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷Í½Äê ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¸¶ºî¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¡£
¸¶ºî¤Î¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡Ë¡×¤ò¹ñÌ±Åªºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¤¬½½Í¾Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤È¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ¼¹É®¡£Êª¸ì¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä©Àï¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼Ã£¤ÎÎÏÁö¤È°ì½Ö¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¡¢¤½¤ì¤òÍ¾¤µ¤ºÂª¤¨¤è¤¦¤È2Æü´Ö¤Ç14»þ´Ö°Ê¾å¤â¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¡¢Ã¯¤¬·èÃÇ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¿Í¡¹¤Î¶»¤òÇ®¤¯¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«-- ¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤àÁö¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤òÆÏ¤±¤ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤ÎÆ®¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë´¶Æ°¤Î¥É¥é¥Þ¡£
ÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ÆÁ½ÅÎ¼Ìò¤ËÂçÀô¡¢¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¿·´ÆÆÄ ¹ÃÈå¿¿¿ÍÌò¤Ë»³²¼ÃÒµ×¡¢¤½¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤«¤±¤ë³ØÀ¸Ìò¤Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿18¿Í¤ÎÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¡¢¹ÃÈå´ÆÆÄÌò¤Î»³²¼¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¿ôÆüÁá¤¯»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢ÀÄÍÕÈ»ÅÍÌò¤Î¾®ÎÓ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ÌðÌî·×¿ÞÌò¤Î±üÃÒºÈ¡¢´Ò»³Å·ÇÏÌò¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¤È¹çÎ®¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î»£±Æ¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ëÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼ÒÆâ¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â½Ð¾ìÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ñ¾ì¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÈ¢º¬±ØÅÁËÜÈÖÄ¾Á°¤Î¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÃÈå´ÆÆÄ¤¬³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¡£³ÆÂç³Ø¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢¹ÃÈå´ÆÆÄ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¤Î¤«¡©
ÂçÀô¼ç±é¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¤Î¸¶ºî¤ò´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÁíÎÏ¤òµó¤²¤ÆÂ£¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ïº£Ç¯10·îÊüÁ÷¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Áö¤ë¼Ô¡¢ÅÁ¤¨¤ë¼Ô¡½¡½
È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤¿¡¢Ç®¤Æ®¤¤¡¢³«Ëë¡£
¹ñÌ±Åªºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¤¬¡¢½½Í¾Ç¯¤ÎºÐ·î¤È¾ðÇ®¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤¤¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¡£
¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¾®Àâ¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÃÓ°æ¸Í¼«¿È¤¬¤½¤¦¸ì¤ëÞÕ¿È¤Î°ìºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥Þ²½¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦ÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡£
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆÁ½ÅÎ¼¤Ï¡¢¡Ö¹ÈÇòÄ¶¤¨¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¡ª¡×¤ÈÂ©´¬¤¯ÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤«¤éÌµÍýÆñÂê¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ìÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡É¹ñÌ±ÅªÀ¸Ãæ·Ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¹ß¤ê¤«¤«¤ëÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤òÁ°¤Ë·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎµÜËÜºÚ·î¤â¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂçÌò¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼þ°Ï¤È¾×ÆÍ¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬Íð¤ì¤ëÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½
°ìÊý¡¢±ØÅÁ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¹ÃÈå¿¿¿Í¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ÆÆÄ·Ð¸³¥¼¥í¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¡£
¹ÃÈå¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê»ØÆ³¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»Éô°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤ËÉÔ°Â¤ÈÈ¿È¯¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
1987Ç¯°ÊÍè¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¼çºÅ¡¦´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÂ£¤ë¡¢Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î±ÇÁü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
²þ³×¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿®Ç°¤«¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Èº£¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯È¢º¬Ãæ·Ñ¤Ë¿´·ì¤òÃí¤°¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¿·¿Í´ÆÆÄ¡£
´õË¾¤Î¤¿¤¹¤¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
È¢º¬¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®¤Æ®¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤ë¡£
µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡½¡½
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¡£¤½¤ÎËÜÁª½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿±¿Ì¿¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÁª½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÈ¢º¬±ØÅÁÉüµ¢¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¡£¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿4Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤¬ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÁª½Ð¾ì¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¡½¡½¤½¤¦Ã¯¤â¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¡¢ÌÀÀ¿³Ø±¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÌ´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎËâÊª¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÈ¢º¬±ØÅÁËÜÁª¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
°ìÊý¡¢ÊüÁ÷¤Þ¤Ç3¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡ØÈ¢º¬±ØÅÁÃæ·Ñ¡Ù¤òÃ´¤¦ÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡£
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆÁ½ÅÎ¼¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Ï¡¢ÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤«¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÌµÍýÆñÂê¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¡¹¤È²¡¤·´ó¤»¤ëÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÁ½Å¤Ï·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ìÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
»ý¤Æ¤ëÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÁö¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤ò°ì½Ö¤âÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤ÈÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢Ç®¤Æ®¤¤¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë!!
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§ÃÓ°æ¸Í½á¡¡¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë
µÓËÜ¡§ÎëÌÚ¤¹¤ß¤ì¡¢¾¾ÅÄÍµ»Ò
±é½Ð¡§Ãö¸ÔÎ´°ì¡¢»³ÅÄ¿®µÁ¡¡¤Û¤«
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®ÅÄÎèÆà¡¢Æ£ß·µ¨À¤»Ò¡¢Âç°æ¾ÏÀ¸¡¢ÎëÌÚ¹á¿¥¡¢¿¹²í¹°
¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
