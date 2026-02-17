ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した郄梨沙羅選手が現地16日の会見で、スキージャンプの未来について語りました。

郄梨選手は今大会を振り返り、「混合団体が記憶に残っている」と回答。「飛ぶ瞬間までチームメイトが寄り添って背中を押し続けてくれたおかげで心強くスタートが切れた。オリンピックに来た中で一番いい状態のジャンプが2本そろえられた」と仲間に感謝し、4年前の北京五輪で失格となった悪夢を振り払うメダル獲得を喜びます。

女子ノーマルヒルでは13位、女子ラージヒルで16位と個人でのメダル獲得こそなりませんでしたが、4大会連続4度目のオリンピックを戦い終えた郄梨選手。未来への思いを聞かれ「自分のジャンプを見て(競技を)始めてくれる子どもたちが増えることが一番うれしい。そういうパフォーマンスができるように今後も頑張っていきたい」と語りました。

最後に今後の具体的な目標を問われると「また4年後へ今から切り替えはできない」と明言は避けましたが、「今回飛んだ中で課題も出たので、次のW杯へ向けてシーズン終わりまで走り抜けたい」とコメントしました。