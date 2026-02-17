¡Ú£Í£Ì£Â¡Û»³ËÜÍ³¿ ESPNÀèÈ¯¥é¥ó¥¯£³°Ì¡¡À®ÀÓ¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¡Ö¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¥È¥Ã¥×£±£°¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£³°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆ±¶É¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤¬µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤À¡£
¡Ö»³ËÜ¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤¬¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åý·×Åª¤Êº¬µò¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×
¡ÖÈà¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ä¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¡£ÈïÂÇÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«£±³ä£¸Ê¬£³ÎÒ¡¢ÈïÄ¹ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£³ÎÒ¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÃ£¤·¤¿ÂÇ¼Ô£±£µ£´¿Í¤ÎÃæ¤Ç¥±¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤ÎÄ¹ÂÇÎ¨¤Ï£³³ä£¶ÎÒ¤ÈºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇºÇ¤âÄ¹ÂÇÎ¨¤¬Äã¤¤ÂÇ¼Ô¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÈïÂÇÎ¨¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÃ£¤·¤¿Î¾¥ê¡¼¥°Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç£±°Ì¤À¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÈïÂÇÎ¨£²³ä¡¢ÈïÄ¹ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¹ÎÒ¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤Çºòµ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÈïÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¡¢ÈïÄ¹ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¹ÎÒ¤Ç¡¢£²¿Í¤ò¾å²ó¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»³ËÜ¤ÎÅêµå²ó¿ô¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£±£µ°Ì¤Î£±£·£³²ó£²¡¿£³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ä¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ£æ£×£Á£Ò£µ¡¦£°¤Ï¡Ö»ñ³Ê¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤Ç£¹°Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë»³ËÜ¡£º£µ¨¤Î²÷Åê¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£