¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡¶¥µ»ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ËËÜ²»¡Ö£µÊ¬¤âÂÔ¤Æ¤Ð¡Ä¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤È¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ïà¸¸á¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£¶°Ì¡£µÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤¿£³²óÌÜ¤ÇÆó³¬Æ²¤¬¥á¡¼¥È¥ë¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼«¿ÈºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£±£³£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»ÃÄê£²°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¹ßÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë»î¹ç¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É£³²óÌÜ¤ÎÈôÌö¤ÏÄ¢¾Ã¤·¤È¤Ê¤ê¡¢£²²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì¤¬³ÎÄê¡£¶ä¥á¥À¥ë¤Ïà¸¸á¤È¤Ê¤ê¡¢£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²óÌÜ¤òÈô¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡ÖÈô¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÄÌ¤ê¡¢£µÊ¬¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ç¤¤¿¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Þ¤¢¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¿áÀã¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Í¾·×¤Ë²ù¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£