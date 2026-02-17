170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¢È´·²¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÁ´³«¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¡¡¡ÖABEMA Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊæÀî²Ì²»¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡170cm¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëÊæÀî¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡¢°µÅÝÅª¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö½Õ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤Î½µËö¤Ï¡¢ÅìÉ÷²òÅà¤è¤ê¤â½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×Instagram¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë