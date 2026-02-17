Ý¯ºä46¡¢BACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÂ¼»³Èþ±©¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯5¼ïÎà¸ø³«
¡¡Ý¯ºä46¤Î14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖThe growing up train¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢BACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»°´üÀ¸¤ÎÂ¼»³Èþ±©¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTYPE-D¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢BACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂ¼»³Èþ±©¤¬Î©¤Ä
¡¡ËÜºî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Á°ºî¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢TOCCHII¤¬Ã´Åö¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤è¤ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤ËËÜÂ¿·ÃÇ·¡¢¹â¶¶Í´»Ê¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥¸¥¤¥»¥¤¥ä¤¬Ì³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¸ò¤ï¤ëµ°Æ»¡¢±¿Ì¿¤Î»ÏÆ°¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Ý¯ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤Î°Õ»Ö¤ä»×¤¤¤¬1¤Ä¤Ë½Å¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¡ÈÆü¿©¡É¤È¤¤¤¦¸÷¤È±Æ¤¬¸ò¤ï¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸5Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê±¿Ì¿¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TYPE-A¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆó´üÀ¸¤ÎÆ£µÈ²ÆÎë¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÆó´üÀ¸¡¦ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢»°´üÀ¸¡¦ÅªÌîÈþÀÄ¤ÏTYPE-B¤ÇÈþ¤·¤¤¸÷¤òÊü¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢TYPE-D¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤ÎBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Â¼»³Èþ±©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢BACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤âYouTube Shorts¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
