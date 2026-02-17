¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¤Ô¤Ã¤Á¤ê¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥°¥é¥µ¥ó¡¡²ÆìÎ¹¹ÔËþµÊÃæ¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬16Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²Æì¸©¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃæÀî¡£¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÂÀÍÛ¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ¤Î³¨¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤¯¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿ ¸ý¸µ¤È¤«¤â´ó¤»¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¡© ¾Ð¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æì¤Ï»Å»ö¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿²ó¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï½é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µð¿Í¥¥ã¥ó¥×Á°¸å¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¹çÎ®¤·¤Æ´Ñ¸÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤â¤«¤Ê¡¼¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç...¾Ð¡×¤È¥°¥ë¥á¤âËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡NHKÂà¶É°Ê¹ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤ÎÃæÀî¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò¤È¤ëÎ¹¹Ô¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¢£ÃæÀî°ÂÆà¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï ¤¢¤ó¤Ê¡Ë
1993Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2016Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£½©ÅÄÊüÁ÷¶É¡¢¹ÅçÊüÁ÷¶É¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø°ÛÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏÊÄ²ñ¼°Ãæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢Íâ·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×Instagram¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²Æì¸©¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃæÀî¡£¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÂÀÍÛ¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ¤Î³¨¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤¯¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿ ¸ý¸µ¤È¤«¤â´ó¤»¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¡© ¾Ð¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤â¤«¤Ê¡¼¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç...¾Ð¡×¤È¥°¥ë¥á¤âËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡NHKÂà¶É°Ê¹ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤ÎÃæÀî¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò¤È¤ëÎ¹¹Ô¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¢£ÃæÀî°ÂÆà¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï ¤¢¤ó¤Ê¡Ë
1993Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2016Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£½©ÅÄÊüÁ÷¶É¡¢¹ÅçÊüÁ÷¶É¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø°ÛÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏÊÄ²ñ¼°Ãæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢Íâ·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×Instagram¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë