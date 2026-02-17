¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡ÈÀ»»Ò¡É¾¾²¼Æà½ï¡¢¡È·ÁÀªµÕÅ¾¡É¤ÇÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡¡¥Í¥Ã¥È¶²ÉÝ¡Ö¤â¤¦Ä»È©¡×¡Ö¶Ë°¿Í¤Î´é¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡¾¾²¼Æà½ï¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ó½Õ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤ÎÈëÌ©¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿À»»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖºÊvsºÊ¤ÎÅ¸³«¤¬¤â¤¦Ä»È©¡×¡Ö¶Ë°¿Í¤Î´é¤·¤Æ¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ·Ù»¡½ð¤Ë¶î¤±¹þ¤à¼Ó½Õ
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¤ÎÅ·Æ¸¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¾î»¦³²»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¤¤¤¦¥¹¥¯¡¼¥×¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¼Ó½Õ¤«¤é°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¡£Å·Æ¸¤Ï¼Ó½Õ¤ÎÉ×¡¦¹¬Íº¡Êº£Î¤¿¿¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤è¤¦¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¼Ó½Õ¤Ï·ãÅÜ¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿À»»Ò¤Ï¼Ó½Õ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈëÌ©¤òÃÎ¤é¤ì¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤È°ÂÅÈ¡£¤·¤«¤·¤³¤Î°ì·ï°ÊÍè¡¢¼Ó½Õ¤Ï¤É¤³¤«ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ì¼ù¤¬2024Ç¯12·î24Æü¤Î½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ó½Õ¤ÎÈëÌ©¤¬È½ÌÀ¡£¹¬Íº¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤ÏºÊ¤Ç¤¢¤ë¼Ó½Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¼Ó½Õ¤¬É×¤òÅ¾Íî¤µ¤»¤¿µ×Î±Àî¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÀ»»Ò¤ÎÅ¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¼Ó½Õ¤Ï¡¢·Ù»¡½ð¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤È±þÂÐ¤·¤¿·Ù»¡´±¤Ë¡Öµ×Î±Àî¤ÇÍÈ¤¬¤Ã¤¿Å®»àÂÎ¤¬É×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤ÎÇØ¸å¤«¤é¡Ö¼Ó½Õ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¤¹¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼Ó½Õ¤¬ÈÈ¤·¤¿ºá¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿À»»Ò¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À»»Ò¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡¢µ×Î±Àî¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Î°äÂÎ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼Ó½Õ¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£À»»Ò¤Ï¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¡£¼Ó½Õ¤µ¤ó¤Î¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È°ìÅ¾¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÀ»»Ò¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¼Ó½Õ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂè7ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¾×·âÅ¸³«¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î·ÁÀªµÕÅ¾¡×¡ÖºÊvsºÊ¤ÎÅ¸³«¤¬¤â¤¦Ä»È©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ä¡Ö¼Ó½Õ¤è¤êÀ»»Ò¤ÎÊý¤¬ÉÝ¤¤¡×¡ÖÀ»»Ò¤µ¤óÉÝ¤¹¤®¡×¡Ö¶Ë°¿Í¤Î´é¤·¤Æ¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ·Ù»¡½ð¤Ë¶î¤±¹þ¤à¼Ó½Õ
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¤ÎÅ·Æ¸¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¾î»¦³²»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¤¤¤¦¥¹¥¯¡¼¥×¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¼Ó½Õ¤«¤é°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¡£Å·Æ¸¤Ï¼Ó½Õ¤ÎÉ×¡¦¹¬Íº¡Êº£Î¤¿¿¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤è¤¦¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¼Ó½Õ¤Ï·ãÅÜ¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿À»»Ò¤Ï¼Ó½Õ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈëÌ©¤òÃÎ¤é¤ì¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤È°ÂÅÈ¡£¤·¤«¤·¤³¤Î°ì·ï°ÊÍè¡¢¼Ó½Õ¤Ï¤É¤³¤«ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¼Ó½Õ¤¬É×¤òÅ¾Íî¤µ¤»¤¿µ×Î±Àî¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÀ»»Ò¤ÎÅ¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¼Ó½Õ¤Ï¡¢·Ù»¡½ð¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤È±þÂÐ¤·¤¿·Ù»¡´±¤Ë¡Öµ×Î±Àî¤ÇÍÈ¤¬¤Ã¤¿Å®»àÂÎ¤¬É×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤ÎÇØ¸å¤«¤é¡Ö¼Ó½Õ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¤¹¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼Ó½Õ¤¬ÈÈ¤·¤¿ºá¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿À»»Ò¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À»»Ò¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡¢µ×Î±Àî¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Î°äÂÎ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼Ó½Õ¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£À»»Ò¤Ï¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¡£¼Ó½Õ¤µ¤ó¤Î¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È°ìÅ¾¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÀ»»Ò¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¼Ó½Õ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂè7ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¾×·âÅ¸³«¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î·ÁÀªµÕÅ¾¡×¡ÖºÊvsºÊ¤ÎÅ¸³«¤¬¤â¤¦Ä»È©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ä¡Ö¼Ó½Õ¤è¤êÀ»»Ò¤ÎÊý¤¬ÉÝ¤¤¡×¡ÖÀ»»Ò¤µ¤óÉÝ¤¹¤®¡×¡Ö¶Ë°¿Í¤Î´é¤·¤Æ¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£