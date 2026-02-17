¥Ú¥¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ÎÞ¤Î¶â¡ª¡¡SP¼º°Õ5°Ì¤«¤é¥Õ¥ê¡¼º²¤ÎÀ¤³¦¿·¤ÇÂçµÕÅ¾¡¡·ëÀ®7¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡¢ÆüËÜ½é¤Î²÷µó
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼À¤³¦¿·¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î231.24ÅÀ¤È¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2023¡¢2025Ç¯À¤³¦²¦¼Ô¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¤òÂçÇ®±é¡£ÌÚ¸¶¤¬»°±º¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¹ë²÷¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
¡¡Á°Æü¤ÎSP¤ÏÆÀÅÀ¸»¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ5°ÌÈ¯¿Ê¡£±éµ»¸å¡¢¼º°Õ¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿ÌÚ¸¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢3°Ì¤Î¥á¥À¥ë·÷¤Þ¤Ç1.49ÅÀ¡¢¼ó°Ì¤È¤Ï6.90ÅÀº¹¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤Î4Ê¬¡£¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿3Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÈäÏª¡£¥ê¥Õ¥È¤Ç¤âÌ¥Î»¤·¡¢¤Û¤Ü´°àú¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÇ®¤¯Êú¤¹ç¤¤¡¢2¿Í¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¶Ã°Û¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ»ÃÄê¼ó°Ì¡£»Ä¤ê4¥Ú¥¢¤â¾å²ó¤ì¤º¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢µã¤Êø¤ì¤ëÌÚ¸¶¤ò»°±º¤¬Êú¤¤·¤á¤¿¡£
¡¡2019Ç¯²Æ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¡£·ëÀ®7¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡¢¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤ÇÎ×¤ó¤ÀÌ´ÉñÂæ¤Ç¿¿²Á¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢ºÇ¹â¤Îµ±¤¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë