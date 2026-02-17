µÈËÜ¶½¶ÈHD¡ÖFANY BANK¡×¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ä¡ÈÌÈµöÉÔÍ×¡É¤Î¡Ò¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¡Ó¤Ë¸Å»²¶ä¹Ô¤Î¥Û¥ó¥Í¤Ï¡©
¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤«¤é¡È¥Þ¥ëÈë¡Éºâ³¦¾ðÊó¤ò¤¯¤ï¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥³¥é¥à¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡£ºÇ¿·¹æ¤«¤é¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¢¡¢¡
ÆüËÜ°ì¡ÈÍ·¤Ó¿´¡É¤Î¤¢¤ë¶ä¹Ô
¡¡ºòÇ¯12·î¡¢µÈËÜ¶½¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê²¬ËÜ¾¼É§¼ÒÄ¹¡Ë¤¬¸Ä¿Í¸þ¤±¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡ÖFANY BANK¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼ÒFANY¡ÊÎÂ¹°°ì¼ÒÄ¹¡Ë¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ°ì¡ÈÍ·¤Ó¿´¡É¤Î¤¢¤ë¶ä¹Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡µëÍ¿¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢·à¾ì¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¡¢¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤âÈ¯¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÅÅ¤Ë¾Ü¤·¤¤·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¥¹¥¹¥áÀ½ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢°ú¤Ã±Û¤·»þ¤ËÈà¤é¤¬ÁÝ½ü¤äÀöÂõ¤ò¼êÅÁ¤¦ÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¡£
²è²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤µ¤ó¡£µÈËÜ¶½¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖFANY BANK¡×¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡FANY BANK¤Ï¡¢¶ä¹ÔÌÈµö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¸ýºÂ³«Àß¤ä·èºÑ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖBaaS¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÁÂÖ¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¡¢¤³¤ì¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾®Çä¶È¤Ç¤¢¤ë¡£²ÈÅÅÂç¼ê¤Î¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê»³ÅÄ¾ºÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÉÕÍ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤âÍ»»ñ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¹âÅç²°¡ÊÂ¼ÅÄÁ±Ïº¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤ä¿¶¹þ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¯Íø15¡óÁêÅö¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÀÑ¤ßÎ©¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¹âÅç²°¤Î¥¹¥´¥¤ÀÑÎ©¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤Ï½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡Ê±ß»³Ë¡¾¼¼ÒÄ¹¡Ë¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÜµÒ¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯»ÙÅ¹¡×¤Ë¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤À¡£
¡Ö¶ä¹ÔÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ËÇüÂç¤ÊÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ç§²Ä¤Ê¤É¼êÂ³¤¤ä¿³ºº¤Ë¤âÄ¹¤¤´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤éµð³Û¤Î¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤ë¡×¡ÊÂç¼êÎ®ÄÌ´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢³ÈÂç¤¹¤ë¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¶ä¹Ô¤âÂ¿¤¤¡£
¢¨¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤¬¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤ËÊú¤¯ÉÔËþ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó5400»ú¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤È¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2026Ç¯3·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡úÃæÉôÅÅ¡ÖÙÔÂ¤¤ÎÅ¥»Å¹ç¡×
ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î¥Ç¡¼¥¿²þãâÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¡ÊÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¡Ë¼ÒÆâ¤¬Å¥»Å¹ç¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î5Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÏÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò½ä¤ê¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î¿³ºº¤ËÄó½Ð¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÀµ¤ËÁàºî¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¡Ä
¡ú·ÀÌó»ê¾å¼çµÁ¤Î´Ùã×
¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£107¿Í¤Î¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤¬¡¢503¿Í¤Î¸ÜµÒ¤«¤éÌó31²¯±ß¤òÉÔÀµ¤Ë¼õÎÎ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£´Ö¸¶´²¼ÒÄ¹¤¬°úÀÕ¼Ç¤¤·¡Ä
¡úáÖ¤¯¡¢¥¹¥´ÏÓºÆ·úÀÁÉé¿Í
¤«¤Ä¤ÆºÆ·úÀÁÉé¿Í¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿ÍÌ¾·Ð±Ä¼Ô¤Î¶¶ËÜ¹À»á¤¬µ×¡¹¤ËÂè°ìÀþ¤Ø¤ÈÉüµ¢¤¹¤ë¡£ÉñÂæ¤ÏÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤ÎÂç¼êPR²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£3·î10Æü³«ºÅ¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò·Ð¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÁÏ¶È¼ÒÄ¹¡¦À¾¹¾È¥»Ê»á¤Î¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤ò´ÆÆÄ¡Ä
¡Ê¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Ê¸éº½Õ½© 2026Ç¯3·î¹æ¡Ë