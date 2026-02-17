W¥½¥Ã¥¯¥¹Â¼¾å¡¡GM¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÄËÎõ¤ÊÂÇµå¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹GMÊäº´¡Ö²ÃÆþ¤ÏÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç4ÆüÏ¢Â³¤Ç¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¡¦¥²¥Ã¥ÄGM¤È¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹GMÊäº´¤¬¸«¼é¤ëÁ°¤Ç2ÂÇÀÊ¡£1ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÄËÎõ¤Ê°ìÄ¾¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£°ÂÂÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹GMÊäº´¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Î²ÃÆþ¤ÏÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÇÀþ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£