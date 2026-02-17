µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤¿¼Ö¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡¡Ìðºî·ó¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥ß¥¼¥Ã¥È¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¢¨¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¸å9¡§24¡Ë¤¬21Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀèÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¤È¤·¤Æ²áµî¤ËÊüÁ÷¤·¤¿2»þ´ÖSP¡Ê2016Ç¯2·î19Æü½é²óÊüÁ÷¡Ë¤ò¤ªÆÏ¤±¡£Åö»þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡ÖÈÖÁÈ160²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ½é¤Î£²»þ´ÖÆÃÈÖ¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥²¥¹¥È¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈÖÁÈÎ©¤Á¾å¤²»þ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤¿¼Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌðºî·ó¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥ß¥¼¥Ã¥È¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Äµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤¿¼Ö¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø°¦¼ÖÊ×Îò¡Ù
¢£2016Ç¯¤Î½é²óÊüÁ÷»þ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌðºî¡Ûµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥ì¥¢¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÁª¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¤¢¤È1»þ´Ö¤Ï¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢°ìÈÖ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¿Í¡£Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤»¼Ö¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼Ö¤ÎÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡£»×¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¾®ÌÚ¡Û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤â¡Ö¤¢¤ì¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤é½Ð¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î³Ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃÝ²¬¡Û»ä¤âËè½µ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç»öÁ°¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½º£²ó¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡ÚÌðºî¡Ûµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥ß¥¼¥Ã¥È¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£1È¯ÌÜ¤Î¥ß¥¼¥Ã¥È¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¼¡£
¡Ú¾®ÌÚ¡Ûµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç²¶¤é¤Î¤È¤³¤í¤ÏÁ´Éô¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡¦
¡ÚÃÝ²¬¡Ûµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¼Ö¹¥¤¤Ç¼Ö¤Ë¤¹¤´¤¯¤ª¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Ö¶È³¦¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¬º£¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ö¤Ê¤Î¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾®ÌÚ¡Û¤¿¤·¤«¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ÈSUBARU¤¬¤¬¤¼¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÌðºî¡ÛÂçÀä»¿¤¹¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡¢¤À¤Ã¤Æ¡¼¡£
¡Úµ×ÊÆ¡Û¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ë¤Ò¤È¤Ëµ×ÊÆ¤Ï¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤Í¡¼¡£
¡ÚÌðºî¡Û»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤æ¤¦¤Î¤ä¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ
¡Úµ×ÊÆ¡Û±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥È¡¼¥¯¤Ê¤·¤Ç¤º¤Ã¤È±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¥È¡¼¥¯¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡£¥³¡¼¥¹¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ë¤Î¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤Ã¤ÈÁö¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
