¡¡16ÆüÌë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸á¸å9»þÁ°Åì¶èÌðÅÄ5ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤Ç¡Ö2³¬¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É16Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î2³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ë1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤Û¤«¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤ä1³¬ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤ÏÃËÀ­¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£