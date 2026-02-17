Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½»¿Í¤ÎÃËÀ¤«¡ÄÌ¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö 1¿ÍÊë¤é¤·¤È¤ß¤é¤ì¤ë80Âå°Ì¤ÎÃËÀ¤òÈÂÁ÷¤â»àË´
¡¡16ÆüÌë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸á¸å9»þÁ°Åì¶èÌðÅÄ5ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤Ç¡Ö2³¬¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É16Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î2³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ë1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤ä1³¬ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤ÏÃËÀ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£