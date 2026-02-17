ºÇÂç¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¤¤º¤â¡×¶õÊì²½¤Ø½àÈ÷Ãå¡¹¡ª ¡È²þÂ¤Ãæ¤Î»Ñ¡É¤òÂª¤¨¤¿¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òËÉ±Ò¾Ê¤¬¸ø³«
²þ½¤Ãæ¤Î¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤òÂª¤¨¤¿²èÁü¤¬¸ø³«
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï2026Ç¯2·î13Æü¡¢µÈÅÄ¿¿¼¡ ËÉ±ÒÂç¿ÃÊäº´´±¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ÊJMU¡Ë²£ÉÍ»ö¶È½ê°ë»Ò¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£·Ú¶õÊì²½¤Ë¸þ¤±¤¿²þÂ¤¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸î±Ò´Ï¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤Î²èÁü¤ò¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤ª¡ª¤³¤ì¤¬²þÂ¤Ãæ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹
¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼ÅëºÜ¸î±Ò´Ï¡ÊDDH¡Ë¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤Ë½¢Ìò¡£²þÂ¤Á°¤Î´ð½àÇÓ¿åÎÌ¤Ï1Ëü9500¥È¥ó¤Ç¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÏºÇÂçµé¤ÎÀïÆ®´ÏÄú¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï2ÈÖ´Ï¤Î¡Ö¤«¤¬¡×¤È¶¦¤Ë¡¢F-35BÀïÆ®µ¡¤â±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê·Ú¶õÊì¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤¬¡×¤Ï2024Ç¯3·î¤ËÂè1²óÆÃÊÌ²þÂ¤¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ï¼ó·Á¾õ¤¬Âæ·Á¤«¤é»Í³Ñ·Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤ËÂ¾¹ñ¤ÎF-35B¤òÈ¯Ãå¤µ¤»¤ë¥¯¥í¥¹¥Ç¥Ã¥·±Îý¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤Ï2021Ç¯6·î¤ËF-35B¤òÈ¯Ãå¤µ¤»¤ëºÇÄã¸Â¤Î²þÁõ¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯11·î¤ËJMU°ë»Ò¹©¾ì¤ËÆþµô¤·¡¢´Ï¼ó¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ò´Þ¤à2²óÌÜ¤Î²þÁõ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î²£¿Ü²ìÃÏÊýÁí´ÆÉô¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¡¢Æ±´Ï¤ÎÆÃÊÌ²þÂ¤¤Î·ÀÌó´õË¾¼ÔÊç½¸Í×¹à¤ò¸ø¼¨¤·¡¢¿·¤¿¤Ê´Ï¼ó¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿²þÂ¤Ãæ¤Î¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢´Ï¶¶¤ËÂ¾ì¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»°Æ¤Ë¡¢¤¤¤º¤â·¿¸î±Ò´Ï¤Î²þ½¤ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ285²¯±ß¤ò·×¾å¡£F-35B¤Î´Ï¾å±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤ò³ÎÎ©¤¹¤Ù¤¯¡¢É¬Í×¤Ê²þÂ¤¹©»ö¤ä´ïºàÄ´Ã£¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²þ½¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä¶µ·±»ö¹à¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢µ»½ÑÅª²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢F-35B¤Î±¿ÍÑ¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤¬Ã´¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÈô¹ÔÂâ¤È¤Ê¤ë¡ÖÎ×»þF-35BÈô¹ÔÂâ¡×¤ò¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤ÇÈ¯Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢Àµ¼°¤ÊÈô¹ÔÂâ¤È¤·¤Æ¡ÖÂè202Èô¹ÔÂâ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò¿·ÊÔ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢F-35B¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë42µ¡¤¬Ä´Ã£Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ïº£·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Ø¤ÎF-35BÀïÆ®µ¡¤ÎÇÛÈ÷¼°Åµ¤Ë¡¢¸î±Ò´ÏÂâ»ÊÎá´±¤ò½ÐÀÊ¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤â·¿¸î±Ò´Ï¤Ë¤ª¤±¤ëF-35B¤ÎËÜ³ÊÅª±¿ÍÑ¤ÎÁá´ü³«»Ï¤Ë¸þ¤±¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£