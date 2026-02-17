¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¶âËþÊä¶¯¤Ï¡ÖÁ´µåÃÄ¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¡×¡¡½ÉÅ¨¥Ñ¥É¥ì¥¹¼çË¤¤é¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¼çÄ¥¡É¡¡µá¤á¤¿µå³¦¤ÎÊÑ²½¡ÖÈãÈ½¤Ï¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¡×
ÂçÃ«³ÍÆÀ¤Ê¤Éµå³¦¤Ç¶þ»Ø¤Î»ñ¶âÎÏ¤ÇÂç·¿Êä¶¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(C)Getty Images
¡¡º£¥ª¥Õ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡È°ì¶¯²½¡É¤Ë»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç·¿Êä¶¯¤ÏÀ¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡FAÀïÀþ¤Ç¤âÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£Ê£¿ôµåÃÄ¤¬ÁèÃ¥Àï¤òÅ¸³«¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó379²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¹äÏÓ¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤â3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯9500Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£Åê»ñ³Û¤Ë»åÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¼êË¡¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤â¤Þ¤¿µå³¦¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢Èà¤é¤ÎÊä¶¯¤ÏËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é´ûÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ã¥Á¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¹¥â¡¼¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈµåÃÄ¤È¤ÎÀïÎÏ³Êº¹¤¬ÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤æ¤¨¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä°ìÉô¤Î¼±¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÊ£¿ôµåÃÄ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡ÖÌîµå¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£¼¡´üÏ«»È¶¨Äê¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨½ªÎ»¸å¤ËÓñ¤«¤ì¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©ÅÙÆ³Æþ¤Î¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢Êä¶¯¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ¤¬¤É¤³¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤òÀµ³Î¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«Í³¶¥Áè¤ÎÌîµå³¦¤Ç¿ÞÈ´¤±¤¿Â¸ºß´¶¤ò¿Þ¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤È°éÀ®¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£Èà¤é¤Ï°éÀ®¤·¤¿Áª¼ê¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¶â¤â»È¤¦¤ó¤À¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤À¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ä°éÀ®¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÈà¤é¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤éËèÇ¯¤¢¤ì¤À¤±¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Êä¶¯»ñ¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤À¤±¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿å½à¤Ç¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤·¤Æ¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ë°é¤Æ¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¼çË¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥Á¥ã¥É¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¡© ¤ä¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Î¡È½ÉÅ¨¡É¤ËÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤«¤é¤â¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡ËÀµ¤·¤¤¡×¤È°Õ¸«¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¼çË¤¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ê¤É¤Ë¡ÖÈà¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¥Þ¥¸¤ÇºÇ¹â¡£ºÇ¹â¤À¤è¡×¤ÈF¥ï¡¼¥É¤òÍÑ¤¤¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÊä¶¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ê¤³¤È¤À¡£²¶¤ÏÈà¤é¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Á´¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¤¸¤À¤±¤Î¤³¤È¤ä¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Á´µåÃÄ¤¬Èà¤é¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡×
¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¡© ¤ä¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡£º£¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶â¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤Æ²áµî5Ç¯¤°¤é¤¤¤ÎÌîµå³¦¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡£ºÇ¹â¤À¤í¡© ²¶¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¥¤¥É¥é¡¼¤Î²¼¤Ç¶¯²½¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡£¤É¤³¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¡£Í×¤Ï¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤À¡×
¡¡°Õ³°¤Ë¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì¶¯²½¡£Èà¤é¼çÄ¥¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©Æ³Æþ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊä¶¯¤Ï¡Ö°¡×¤È¸«¤Ê¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆó¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤ÎÀ¼¤Ïµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
