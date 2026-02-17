¡Ö²½¾ÑÉÊ¤¬ÌóÈ¾³Û¤Ë¡ª¡×50Âå½÷À¤¬²ÈÂ²Á´°÷¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1500¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê50ºÐ¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê12ºÐ¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê9ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§µÜ¾ë¸©
¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉØ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§1700Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§3000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§2800Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦ÆüËÜ³ô¡§2000Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§300Ëü±ß
¡¦³°²ß¡§500Ëü±ß¡¡
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ã4925¡ä¤À¤½¤¦¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô1000±ß¡ß10Ëç¡Ê100³ô°Ê¾å¡Ë¡£Ç¯´Ö2²ó¤ÎÇÛÉÛ¤Ç¹ç·×20Ëç¡£HABA²½¾ÑÉÊ¹ØÆþ¶â³Û2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô1000±ß¤¬1Ëç»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÉÒ´¶È©¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¡Ö²½¾ÑÉÊ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Æ¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃæ¤Ç¤âHABA¤Ï»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤êÁ´¹ñ¤É¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¿ÆÀÚ¡£»È¤¤Êý¹Ö½¬¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÉÊ¼Á¤Î³ä¤ËÈæ³ÓÅª¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á²ÈÂ²Á´°÷¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤è¤ê¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¾¦ÉÊ¤¬ÌóÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¡£¿Æ»Ò¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³ô¼ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¥±¥Á¤é¤º¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤Î¥Ø¥¢¤È¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤Û¤ÜÁ´ÉôHABA¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¡ã4912¡ä¤È¾®ÎÓÀ½Ìô¡ã4967¡ä¤Ï¡Ö¿·¾¦ÉÊ¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¥¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÄ¹´üÊÝÍ¤Ç¤¤ë¡£·ë²Ì¡¢³ô²Á¤¬²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
º£¸å¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡ÖÅÅµ¤ÎÌÈÎÅ¹¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§50ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê50ºÐ¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê12ºÐ¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê9ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§µÜ¾ë¸©
¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉØ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§1700Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§3000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§2800Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§2000Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§300Ëü±ß
¡¦³°²ß¡§500Ëü±ß¡¡
¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡×Åê»ñÎò¤Ï¡ÖÌó25Ç¯¡×¡¢ÆüËÜ³ô¤òÃæ¿´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦50Âå¤ÎÅê¹Æ¼Ô½÷À¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ã4925¡ä¤À¤½¤¦¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô1000±ß¡ß10Ëç¡Ê100³ô°Ê¾å¡Ë¡£Ç¯´Ö2²ó¤ÎÇÛÉÛ¤Ç¹ç·×20Ëç¡£HABA²½¾ÑÉÊ¹ØÆþ¶â³Û2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô1000±ß¤¬1Ëç»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÉÒ´¶È©¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¡Ö²½¾ÑÉÊ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Æ¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃæ¤Ç¤âHABA¤Ï»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤êÁ´¹ñ¤É¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¿ÆÀÚ¡£»È¤¤Êý¹Ö½¬¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÉÊ¼Á¤Î³ä¤ËÈæ³ÓÅª¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á²ÈÂ²Á´°÷¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤è¤ê¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¾¦ÉÊ¤¬ÌóÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¡£¿Æ»Ò¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³ô¼ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¥±¥Á¤é¤º¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤Î¥Ø¥¢¤È¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤Û¤ÜÁ´ÉôHABA¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¾ï¤ÇÉ¬¤º»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÆü¾ï¤ÇÉ¬¤º»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤é¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¡ã4912¡ä¤È¾®ÎÓÀ½Ìô¡ã4967¡ä¤Ï¡Ö¿·¾¦ÉÊ¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¥¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÄ¹´üÊÝÍ¤Ç¤¤ë¡£·ë²Ì¡¢³ô²Á¤¬²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
º£¸å¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡ÖÅÅµ¤ÎÌÈÎÅ¹¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)