¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤Ç¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¡¤¢¤»¤ëÉã¤Î¤â¤È¤Ë¼ã¤¤Æó¿Í¤ÎÃË¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦40ÂåÃËÀ¡Ë
»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿½ÐÍè»ö¡£
¤â¤¦2ÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Î¿Í¤Ë¡¢ÆÏ¤±¤¿¤¤¤³¤Îµ¤»ý¤Á
¤½¤ì¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¼ã¤¤Æó¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀéÍÕ¸©ºß½»¤Î40ÂåÃËÀ¡¦¤ê¤ó¤¾¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ã¤ê¤ó¤¾¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
¤³¤ì¤Ï»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¤ªÏÃ¡£
²ÈÂ²¤ÇÀéÍÕ¡¦¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤Ë¼Ö¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¤¤ÃË¤¿¤Á¤¬¸å¤í¤«¤é...
¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤«Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤¬º½ÉÍ¤Ç¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÎ©¤Á±ýÀ¸¡£ÃË¼ê¤Ï±¿Å¾¼ê¤ÎÉã¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤â½ÐÍè¤º¤Ë¤¢¤»¤ëÉã¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¤¤ÃËÀÆó¿Í¤¬¼Ö¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤ÆÉã¤È²¿¤ä¤éÏÃ¤·¡¢Æó¿Í¤Ï¸å¤í¤«¤é¼Ö¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¤¤¼ÖÂÎ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æó¿Í¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤ÏÌµ»ö¤Ëº½¤«¤éÃ¦½Ð¡£Éã¤Ï¼ÖÃæ¤«¤éÆó¿Í¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢ÅÓ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢
¡ÖÉã¤Ç¤µ¤¨½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×
¤È¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡á³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
º£¤Ç¤Ï»ä¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢º¤¤Ã¤¿¿Í¤ò¸«¤«¤±¤ë¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë½õ¤±¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î»þ¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î»ä¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
