¤â¤¦¤¹¤°ÄêÇ¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤ÎÌ¤Ç¼¤¬¡Ö2¥ö·î´Ö¡×¤À¤±¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¸º¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

Ì¤Ç¼¤È¤Ê¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¥±ー¥¹¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥±ー¥¹1 ¡§ 20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³ØÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Â´¶È¤·¡¢½¢¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¢£¥±ー¥¹2 ¡§ ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¼¡¤Î²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤ÎºÝ¡¢²ÃÆþ¤Î´ü´Ö¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ¤Î¼êÂ³¤¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²ÃÆþ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¦¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¥±ー¥¹1¡¦2¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼ÉÕ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ï40Ç¯¤Ç480·î¤¬Ëþ³Û
2025Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤ÎËþ³Û¡Ê480·î¡Ë¤Ï¡¢83Ëü1700±ß/Ç¯¤Ç¤¹¡£20ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î40Ç¯´Ö¡¢Ì¤Ç¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¤ÎÇ¯¶â¤ÏËþ³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¡¢2¥ö·î¤ÎÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ì¤Ç¼¤Þ¤Þ65ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ñÌ±Ç¯¶âÉôÊ¬¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤ÎÇ¯³Û¤Ï¡¢83Ëü1700±ß¡ß478·î¡à480·î¡á82Ëü8235±ß¤Ç¤¹¡Ê±ßÌ¤Ëþ»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ë¡£¤´ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤Ï2¥ö·îÌ¤Ç¼¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ëþ³Û¤ÎÇ¯¶â¤«¤é3465±ß¸º³Û¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ï½ª¿È¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Ë¤è¤ê1Ç¯¤Ç3465±ß¤Î¸º³Û¤Ç¤¹¡£¤´ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤¬65ºÐ¤«¤éÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢²¾¤Ë90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë´ü´Ö¤Ï25Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£
Ì¤Ç¼´ü´Ö2¥ö·îÊ¬¤ÎÇ¯¶â¤Ï3465±ß¡ß25Ç¯¡á8Ëü6625±ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤´ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤¬À¸³¶¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢8Ëü6625±ßÊ¬¼õ¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¤Ç¼´ü´Ö¤Ï60ºÐ°Ê¹ß¤Ç·êËä¤á
Ì¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸Æü·î¤ËÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¥¬¥¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Î²ÃÆþµÏ¿¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¢35ºÐ¡¢45ºÐ¡¢59ºÐ¤Î¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ÏÉõ½ñ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Éõ½ñ¤Î¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþµÏ¿¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Ç¼¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¶õÇò´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¶âµÏ¿¤Ï¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÇ¯¶âµÏ¿¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê²áµî¤ÎÁ´²ÃÆþµÏ¿¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë¡£
Ì¤Ç¼·î¤¬¤¹¤Ç¤ËÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤«¤é2Ç¯´Ö¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤ÈÇ¼ÉÕ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£2Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ç¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÌ¤Ç¼´ü´Ö¤Î·êËä¤á¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÇ¤°Õ²ÃÆþ¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»½ê¤òÍ¤¹¤ë60ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÉôÊ¬¤Ç¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Î¡Ö·Ð²áÅª²Ã»»¡Êº¹³Û²Ã»»¡Ë¡×¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶âÁêÅö³Û¡ÊÄê³ÛÉôÊ¬¡Ë¤¬¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÉôÊ¬¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°60ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤·¡¢2¥ö·î´ÖÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤ÈËþ³Û¡Ê480·î¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¯¤ÏÄêÇ¯¸å¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Ê¤É¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°ÃÊ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡Ê·Ð²áÅª²Ã»»¡ËÉôÊ¬¤Ç2¥ö·îÊ¬¤¬¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤´ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¸å¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Ç¼¤Ë¤è¤ê¸º³Û¤·¤¿Ç¯¶â¤ò·êËä¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2¥ö·î¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ÏÃ»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¿È¤È¤Ê¤ë¤È¶â³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
