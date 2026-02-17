ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î±¦¼ê¤Ë¡ÈÅØÎÏ¤Î¾Ú¡É¡¡¥É·³¥«¥á¥é¤¬·ã¼Ì¤·¤¿1Ëç¡ÄX´¶Æ°¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤¡¡×
ÂçÃ«¤Î±¦¼ê¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡È·®¾Ï¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£½ù¡¹¤ËÌîµåÇ®¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÎý½¬Ãæ¤Î°ì½Ö¡£¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿ÂçÃ«¤Î¡ÈÂÎ¤Î°ìÉô¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅØÎÏ¤Î¿§¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸Î¾ã¤Ê¤¯²á¤´¤·¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀè¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤Ê¤É¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¿Í¤À¤±²ÙÊª¤ÎÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤ÆÎý½¬¾ì½ê¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ì½Ö¤òFull-Count¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬·ã¼Ì¡£ÂçÃ«¤Î±¦¼ê¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ìÆ¦¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÂçÃ«¤Î±¦¼ê¤Ë¤Ï·ìÆ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎý½¬¤Ï¸º¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¿·õ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡È¾Ú¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÅØÎÏ¤Î·ë¾½¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¼ê¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤ä¤í¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥á¤¬½ÐÍè¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤¢¤«¤·¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë