FW¤ò¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¡ª¸¶¹¾Î¤ºÚ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
200¥äー¥ÉÁ°¸å¤ÎÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤ä¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î½ÐÈÖ¡ª
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÃ¡¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£
¡Ö»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¥³¥ì¤À¡ª
º£²ó¤Ï¸¶¹¾Î¤ºÚ¥×¥í¤¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£
ÃíÌÜ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç±¦¼ê¤òÎ¥¤·¤Æº¸¼ê1ËÜ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤À¡ª
¡ÚFW¤Î¥Ò¥ó¥È¡Û¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥ÉUP¤ÎÈëºö¡ª
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç±¦¼ê¤òÎ¥¤·¤Æº¸¼ê1ËÜ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
Ìµ°Õ¼±¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©
Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢¥ß¥¹¤¹¤ë¤ÈÂç¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Á¡£¤À¤«¤é¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èôµ÷Î¥ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤Ë±¦¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¡¢º¸¼ê1ËÜ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥©¥íー¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬¡É¥¯¥ë¤Ã¡ª¡É¤È²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º¸¼ê1ËÜ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ë¤È¤¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬ÊÖ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¶Ê¤²¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¼ê¼ó¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£Í¾Ê¬¤ÊÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Üー¥ë¤Î¤Ä¤«¤Þ¤ê¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¼ê¼ó¤¬¥ê¥¤à¤È¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤é¤Ê¤¤
¶Ê¤²¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¼ê¼ó¤¬¥ê¥¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º¸¼ê¼ó¤¬¹ÃÂ¦¤ËÀÞ¤ì¤Æ¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼ê¼ó¤Î·Á¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ß¡£
¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î°Õ¼±¤ÏÌµÍÑ
¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ï¡¢²¼È¾¿È¥êー¥É¤Ç¥Üー¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤á¤¿¤È¤¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ ¡Éºî¤ë¡É¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¥«¥ó°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Á¤¹¤®¤ÆÂÇµå¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ÆÂÇµå¤¬¥Õ¥±¾å¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Èôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ø¥Ã¥É¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°Æ°¤«¤¹¤Î¤ÏNG
¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÇØ¹ü¤ò¼´¤È¤·¤¿±ß±¿Æ°¤¬¼«Á³¡£¥Ø¥Ã¥É¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°Æ°¤«¤¹µ°Æ»¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËµÕ¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²¾¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ð¤»¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤ËµÕ¤é¤¦¿¶¤êÊý¤Ï¥Ñ¥ïー¥í¥¹¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¿¤áÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡È¥ëー¥×¡É¤ÎÆ°¤¤Ç¿¶¤ë¼«Á³¤Ê±ß±¿Æ°¤È¥Õ¥§ー¥¹¤ÎÊÖ¤ê¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë
¥¯¥é¥Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¾å¤²¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤«¤é²¼¤í¤¹¡£¤³¤Î¡È¥ëー¥×¡É¤ÎÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±ß±¿Æ°¤Ï¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤òÊÖ¤¹Æ°¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£¼«Á³¤Ê¥Õ¥§ー¥¹¥¿ー¥ó¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÃÂ®¤â´¶¤¸¤È¤í¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£±¦¼ê¤òÎ¥¤¹¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¤¼¤ÒÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸¶ ¹¾Î¤ºÚ
¡ü¤Ï¤é¡¦¤¨¤ê¤Ê¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£162cm¡£2008Ç¯NEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¤Ç¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡£15Ç¯ÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç2¾¡ÌÜ¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¥×¥íÆþ¤ê18Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥×¥í¡£NEC½êÂ°¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ¡¢²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬