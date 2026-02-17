¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¡¡ÈÓÄÍÉÂ±¡ÉôÄ¹¡¡°æ¾å°å»Õ¡¡2·î27Æü¤ËËÜ»æ»ÔÌ±°åÎÅ¹ÖºÂ
¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹»ÔÌ±°åÎÅ¹ÖºÂ¤Ï27Æü¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»ÔË§ÍºÄ®¤ÎÈÓÄÍÉÂ±¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Åï6³¬Âç²ñµÄ¼¼¤Ç¡¢Æ±ÉÂ±¡ÆâÊ¬Èç¡¦ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¤Î°æ¾åÃÒ¾´ÉôÄ¹¤¬¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¡Á¹çÊ»¾É¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¸µµ¤¤ËÄ¹À¸¤¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¤¹¤ë¡£Æ±ÉÂ±¡¤Î¡ÖÃÞËÃÏ°è°åÎÅ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼2.0ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¤È¤Î¶¨¶È³«ºÅ¤Ç¼õ¹ÖÌµÎÁ¡¢Äê°÷80¿Í¡£ÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï25Æü¡£
¡¡°æ¾åÉôÄ¹¤Ï¡¢¶å½£ÂçÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡°å³Ø·Ï³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Ê¡²¬»Ô°å»Õ²ñÀ®¿ÍÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ÅÄÀî»ÔÎ©ÉÂ±¡¡¢¶åÂçÉÂ±¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤éÈÓÄÍÉÂ±¡ÆâÊ¬Èç¡¦ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¼õÉÕ¤Ï¸á¸å1»þ¤«¤é¡£ÃÏ°è°åÎÅ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î¤Û¤«¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤âÍ½Äê¡£
¡¡¹ÖºÂ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¥¨¥ê¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡ÊAG¡ËËÌÊ¡²¬¤ÈÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹ÃÞËÁí¶É¡¢ÈÓÄÍÉÂ±¡¤Î¼çºÅ¡£¹Ö»Õ¤ÏÈÓÄÍÉÂ±¡¤ÈºÑÀ¸²ñÈÓÄÍ²ÅÊæÉÂ±¡¡ÊÈÓÄÍ»ÔÂÀÏº´Ý¡Ë¤¬ÇÉ¸¯¤¹¤ë¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÈÓÄÍÉÂ±¡ÃÏ°è¶¦ÁÏ¡¦¹ÊóÀïÎ¬²Ý¡á0948¡Ê29¡Ë8892¡¢¥á¡¼¥ë¤Ïkouhou@aih¡Ýnet.com¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
