¡Ú½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹·ª¸¶¤¬Êá¼ê¤ËºÆÄ©Àï¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÄ¶¹¶·â·¿ÂÇÀþ¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î16Æü¡¢Êá¼ê¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£2021Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤òºÆ³«¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ïº£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¡Ö°ìÅÙ¡¢²õ¤¹¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶¹¶·â·¿ÂÇÀþ¥×¥é¥ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤ÎËÉ¶ñ¤òÃå¤±¤¿·ª¸¶¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÅêÆâÏ¢·¸¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂç´Ø¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö¡Ê´¶³Ð¤Ï¡Ë¥Þ¥¸¤Ç¥¼¥í¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢Êá¼ê¤ÎÆÃ¼é¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤ÊºÆÄ©Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é½É¼Ë¤Î¼«¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£15Ç¯¤ËÊá¼ê¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ·â¤òÇã¤ï¤ì¥Þ¥¹¥¯¤òÃ¦¤®¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï»°ÎÝ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡ÊÊá¼ê¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤Ï¡Ë¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤Ï¤¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊá¼ê¡¦·ª¸¶¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÄ¶¹¶·â·¿ÂÇÀþ¤Î¹½ÁÛ¤âÉÁ¤¯¡£¡Ö·ª¸¶¤¬Êá¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»°ÎÝ¤Ë¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Æþ¤ì¤Ð°ìÈÖ¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£³¤Ìî¤éÊá¼ê¿Ø¤Ë¤â»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤Î·ã²½¤Ë¤â´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡º£¸å¤âÊá¼êÎý½¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»î¹ç¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â¸¡Æ¤¡£·ª¸¶¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë