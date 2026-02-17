¡Ú¼ÒÀâ¡Û¼óÁê¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¡¡·òÁ´²½¤ÎÀÕÇ¤¤òËº¤ì¤ë¤Ê
¡¡½°±¡Áª¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¸øÌó¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¼ÂÁü¤ÏÉÔÌÀÎÆ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢ºâÀ¯°²½¤Î·üÇ°¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£18Æü¤«¤é¤Î¹ñ²ñ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡¡¼óÁê¤Ï½°±¡Áª¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È²þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤ò¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿¶Û½Ì»Ö¸þ¡×¤ÈÂª¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤¬É¬Í×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤ËºÐ½Ð³ÈÂç¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Çµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤âµð³Û¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤¬Í½»»¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºâ¸»¤Ï¼Ú¶âÍê¤ß¤Ç¡¢1ÀéÃû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñºÄ¤Î»Ä¹â¤Ï¤Ê¤ªÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëºÄÌ³»Ä¹â¤Ï230¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÇºÇ°¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤À¡£
¡¡¼óÁê¤Ï·ÐºÑ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ÆÀÇ¼ý¤òÁý¤ä¤·¡¢ºâÀ¯¤Î·òÁ´À¤òÊÝ¤Ä¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤¬´Î¿´¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹»Üºö¤ÏÛ£Ëæ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ºÐ½Ð³ÈÂç¤Ï´í¤¦¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¿®Ç§¤ÏÄã¤¤¡£±ß¤ä¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¡¢±ß°Â¤äÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºâÀ¯°²½¤Î·üÇ°¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤Î¤¬¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò2Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¼óÁê¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç¡¢²ÆÁ°¤Þ¤Ç¤Ë°Õ¸«½¸Ìó¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ÇÇ¯´Ö5Ãû±ß¤ÎÀÇ¼ý¤¬¸º¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤Îºâ¸»¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼óÁê¤ÏÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤ËÍê¤é¤º¡¢ÀÇ¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤äÊä½õ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÏÅ¤¦¹Í¤¨¤À¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÄêºâ¸»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤âÆ±¤¸¼êË¡¤Çºâ¸»¤òÇ±½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¼óÁê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Èºâ¸»¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞµÄÏÀ¤ò¹ñÌ±²ñµÄ¤ËÍÂ¤±¤ë¤Î¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ë»ÑÀª¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤¤¡£
¡¡ºâÀ¯À¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÊäÀµÍ½»»¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Í½»»ÊÔÀ®¤È·èÊÌ¤¹¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ïµ¬ÌÏ¤¢¤ê¤¤Ç¡¢É¬Í×À¤ËË³¤·¤¤Í½»»¤¬Â¿¤¯·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÀ¤ò²þ¤á¡¢Åö½éÍ½»»¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ëÊý¸þÀ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÅö½éÍ½»»¤¬ÌîÊü¿Þ¤ËËÄ¤é¤à¤³¤È¤À¡£À¯ºö¸ú²Ì¤òÀººº¤·¤¿Í½»»ÇÛÊ¬¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬½ÅÅÀÅê»ñ¤¹¤ë17Ê¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸þ¾å¤Ø¤Î»×ÏÇ¤«¤éÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï½°±¡Áª¸å¡¢ºÇ¹âÃÍ¤Î¹¹¿·¤¬Áê¼¡¤°¡£
¡¡³ô²Á¾å¾º¤Ï´ë¶È¤äÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡£È¾ÌÌ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç±ß°Â¤ä¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬Â³¤±¤Ð¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºâÀ¯·òÁ´²½¤Ï¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¾å¸þ¤«¤»¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤âÀÕÇ¤¤¢¤ëºâÀ¯±¿±Ä¤À¡£