¡Î·§ËÜ¸©¡ÏºäËÜÄ®¤ÎÉü¶½Èñ¤Ê¤ÉÈ¬Âå»Ô¤¬Åö½éÍ½»»°Æ¡¡Á°Ç¯ÅÙÈæ5¡¦2¡ó¸º
¡¡·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Ï16Æü¡¢Áí³Û729²¯6ÀéËü±ß¤Î2026Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙÅö½éÈæ5¡¦2¡ó¸º¤Ç¡¢05Ç¯¤Î¿·»ÔÈ¯Â°Ê¹ß¤ÇºÇÂç¤À¤Ã¤¿25Ç¯ÅÙ¤Ë¼¡¤°µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡20Ç¯¤Î·§ËÜ¹ë±«¤ÇÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿ºäËÜÄ®¤ÎÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¤òºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Æ»¤Î±ØÀ°È÷¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸³µÍ×Àß·×¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤Ë·×10²¯6800Ëü±ß¤ò·×¾å¡£ºòÇ¯8·î¤ÎµÏ¿Åª¹ë±«¤Ë¤è¤ëÈïºÒ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾öÂØ¤¨½õÀ®»ö¶È¤Ë5370Ëü±ß¡¢Å¾µïÈñÍÑ½õÀ®»ö¶È¤Ë1090Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸©±Ä¹©¶ÈÃÄÃÏ´ØÏ¢Æ»Ï©À°È÷»ö¶È¤Ë3²¯5300Ëü±ß¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤äÆüÆàµ×²¹Àô³¹¤ÎºÆÀ¸¿ä¿Ê»ö¶È¤Ë1677Ëü±ß¡¢»Ô¿¦°÷¤ÎÆâÉôÄÌÊó³°ÉôÁë¸ý¤È¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤é¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë»ö¶È¤Ë78Ëü±ß¤ò½¼¤Æ¤¿¡£
¡¡»Ô¤ÏÅö½éÍ½»»°Æ¤ò´Þ¤à43µÄ°Æ¤ò20Æü³«²ñ¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÄêÎã²ñ¤Î²ñ´ü¤Ï3·î23Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÏÆ±3¡Á5¡¢9Æü¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾²ÃÈË¼,
Ï·¸å,
Ê©ÃÅ,
¥Í¥¸,
Åìµþ,
ºë¶Ì,
»ûÅÄ²°