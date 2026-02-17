¡Î·§ËÜ¸©¡Ïµë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤Ø¡¡¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò¾åÄø¡¡·§ËÜ»ÔµÄ²ñ³«²ñ
¡¡·§ËÜ»ÔµÄ²ñ2·îÄêÎã²ñ¤Ï16Æü³«²ñ¤·¡¢Áí³Û4378²¯4ÀéËü±ß¤Î2026Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤ä³Ø¹»µë¿©Èñ¾òÎã¤Î°ìÉô²þÀµ°Æ¤Ê¤É169µÄ°Æ¤ò¾åÄø¤·¤¿¡£
¡¡Åö½éÍ½»»°Æ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤Î4·î¤ò¹µ¤¨¡¢25¤Î´ØÏ¢»ö¶È¤Ë2²¯5ÀéËü±ß¤ò·×¾å¡£È¾Æ³ÂÎ»º¶È½¸ÀÑ¤ËÈ¼¤¦½ÂÂÚÂÐºö¤Ï·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¡¢¸òº¹ÅÀ²þÎÉ¤Ê¤É16»ö¶È¤Ë132²¯±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»ÔÅÅ±¿¹Ô¤Î¸òÄÌ»ö¶È²ñ·×¤Ë¤Ï¡¢25Ç¯ÅÙÅö½éÈæ¤Ç¤Û¤ÜÇÜ¤Î16²¯9540Ëü±ß¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£µ°Æ»¤Î¹¹¿·¤äÀ°È÷¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£
¡¡4·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¾®³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¤Ï¡¢¹ñ¤Î´ð½à³Û¤â¹ç¤ï¤»¤Æ26²¯7600Ëü±ß¤ò·×¾å¡£¤¦¤ÁÃæ³Ø¹»¤Î·î³Û1600±ß¤ÎÉéÃ´·Ú¸ººö¡¢¿©ºàÈñ¤È¹ñ¤Î´ð½à³Û¤È¤Îº¹³ÛÊ¬¤Ê¤É4²¯2918Ëü±ß¤¬»Ô¤ÎÆÈ¼«Í½»»¡£
¡¡²ñ´ü¤Ï3·î23Æü¤Þ¤Ç¡£¼ç¤ÊÆüÄø¤ÏÂåÉ½¼ÁÌä¡á2·î26Æü¢¦°ìÈÌ¼ÁÌä¡áÆ±27Æü¡¢3·î2¡Á5Æü¢¦¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¡áÆ±12Æü¢¦ºÇ½ªËÜ²ñµÄ¡áÆ±23Æü¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
