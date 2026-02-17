¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¶ÈÌ³¼ÖÎ¾¤ò¡¡ÃÏ°è¤ÎÂ¤Ë¡¡ÉÂ±¡¤äÎ¹´Û¤Ê¤É¤ÎÁ÷·Þ¼Ö³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¡¡»ÔÄ®Â¼Ï¢·È¸©¤¬ÀìÌç¥Á¡¼¥à
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾Ê¬Ìî¤Î¶ÈÌ³¼ÖÎ¾¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½»Ì±¤ÎÂ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¡¢·§ËÜ¸©¤Ï¡¢Ä£Æâ¤Ë´Ø·¸Éô½ð¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÀìÌç¥Á¡¼¥à¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¡£¼ÖÎ¾¤ÎÂæ¿ô¤ä±¿Å¾»Î¤Î¿ô¤Ê¤É¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò¡¢»ÔÄ®Â¼¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢°ÜÆ°¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤â¹¤¬¤ë¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢15»ÔÄ®Â¼¤¬¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤¬°Â²Á¤Ê±¿ÄÂ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¥¹¤òÌ±´Ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ëÂ¾¡¢34»ÔÄ®Â¼¤¬¾è¹ç¥¿¥¯¥·¡¼Êý¼°¤ÇÃÏ°è¤ÎÂ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤äºÎ»»³ä¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼ç¤ËÄ«Í¼¤ÎÍøÍÑ¼ÔÁ÷·Þ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÉÂ±¡¤äÊ¡»ã»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Î¼ÖÎ¾¤ËÃåÌÜ¡£¶õ¤»þ´Ö¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¸òÄÌ¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£±¿ÄÂ¤ò¼è¤ë±Ä¶È±¿Å¾¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾»Î¤ÏÂè2¼ï±¿Å¾ÌÈµö¤ÎÊÝ»ý¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÆÃÄê¤Î¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð1¼ïÌÈµö¤Ç¤â±¿¹Ô¤Ç¤¤ëÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤â¤¢¤ê¡¢Ë¡Î§²þÄê¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤â¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸©Æâ¤Ç¤Ï°²ËÌÄ®¤¬ÅÐ²¼¹»»þ´Ö¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¡¢ÆüÃæ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¸òÄÌ¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ë¡£¸©¤Ï2026Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤Ë¾è¤ê¤À¤¹»ÔÄ®Â¼¸þ¤±¤Î¸òÉÕ¶â2²¯4ÀéËü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤â¸òÄÌ¶õÇò¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ßÊý¿Ë¤ò25Ç¯¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï13Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÇã¤¤Êª¤Ê¤É»ÔÄ®Â¼¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤â¤¢¤ë¡£ÃÏ°è¤ÎÍ×Ë¾¤ä¼Â¾ð¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶ñÂÎºö¤Ê¤É¤ò¹ñ¤È¤â¶¦Í¤·¡¢·§ËÜ¤¬ÀèÎã¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
