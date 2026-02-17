¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÇòÇß±Û¤·¤ËÍÏ´ä¥É¡¼¥à¡¡Åç¸¶¡¦°ÂÃæ
¡¡Ä¹ºê¸©Åç¸¶»Ô°ÂÃæÃÏ¶è¤Î¿åÌµÀîÆ³Î®ÄéÉÕ¶á¤Ç¡¢¥¦¥á¤ÎÇò¤¤²Ö¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï½Õ¤¬¤¹¤ß¤ÎÃæ¡¢±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÍÏ´ä¥É¡¼¥à¡ÖÊ¿À®¿·»³¡×¤¬±óË¾¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Éá¸³Ù¤ÎÅìÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼þÊÕ°ìÂÓ¤Ï¡¢°ÂÃæÇßÎÓ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¦¥á¤ÎÌ¾½ê¤À¤Ã¤¿¡£1990Ç¯¤«¤é¤ÎÊ®²ÐºÒ³²¤ÇÅÚÀÐÎ®¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ÏÃÏ°èÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢2000Ç¯¤«¤é11Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÉÄÌÚÀéËÜ¤ò¿¢¤¨¡¢´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï¶á¤¯¤ÎÂè¸Þ¾®¤Î»ùÆ¸¤é¤¬²Ì¼Â¤ò¼ý³Ï¤·¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤äÇß´³¤·¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë
