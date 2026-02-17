¡Îº´²ì¸©¡Ï¿·¿Í°æ´Ø»á¤¬½ÐÇÏ¤Ø¡¡°ËËüÎ¤»ÔÄ¹Áª
¡¡4·î12Æü¹ð¼¨¡¢Æ±19ÆüÅê³«É¼¤Îº´²ì¸©°ËËüÎ¤»ÔÄ¹Áª¤Ë¡¢¿·¿Í¤Ç³Ø½¬½Î·Ð±Ä¤Î°æ´Ø¿·»á¡Ê70¡Ë¤¬16Æü¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï3Áª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤Î¿¼±º¹°¿®»á¡Ê69¡Ë¤È¡¢¿·¿Í¤ÇÆ±»ÔµÄ²ñÉûµÄÄ¹¤Î²ÃÆ£ÆàÄÅ¼Â»á¡Ê42¡Ë¤ÎÌµ½êÂ°2¿Í¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ´Ø»á¤ÏÆ±Æü²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¹õÀîÄ®¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Î·úÀß·×²è¤òÈãÈ½¡£¡Ö°ËËüÎ¤»Ô¤â·×²è¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢»ÔÌ±¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áªµó¤ÇÌ±°Õ¤òÌä¤¤¤¿¤¤¡×¤È½ÐÇÏÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°æ´Ø»á¤ÏÆ±»Ô¾¾ÅçÄ®½Ð¿È¡£Æ±»Ö¼ÒÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢µþÅÔ»Ô¤ÇµÊÃãÅ¹·Ð±Ä¤ä¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ëµ¢¶¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ËËüÎ¤»ÔÄ¹Áª¤Ë2²ó¡¢Æ±»ÔµÄÁª¤Ë1²óÎ©¸õÊä¤·¤¿¡£¡Ö²áµî¤ÎÁªµó¤Ç¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿Âç³Ø¤ÎÍ¶Ã×¤äÆñÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤É¤ò¡¢º£²ó¤âÁÊ¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë