¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÊ¿¸Í»¶ºö¡¡¤Ä¤¨¤Ç³Ú¡¹¡¡»ÔÌ±¤¬Á±°Õ¤Ç100ËÜ¼êºî¤ê¡¡´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ËÀßÃÖ¡Ö¤â¤¦°ìËÜ¤ÎÂ¤Ë¡×
¡¡Ê¿¸Í¥¶¥Ó¥¨¥ëµÇ°¶µ²ñ¡ÊÄ¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô¶ÀÀîÄ®¡Ë¤Ê¤É¡¢¸ûÇÛ¤¬Â¿¤¤Æ±»ÔËÌÉô¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë»ÔÌ±¤¬ºòÇ¯Ëö¤«¤éÃÝ¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤¿¼«ºî¤Î¤Ä¤¨¤òÀßÃÖ¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é¤«¤é´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤¨¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ò¤â¤¦°ìËÜ¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ê½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ÔÌÚ°úÅÄÄ®¤Î¥Ó¥ë·Ð±Ä¡¢µÈÂôÍµ»Ò¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬ºòÇ¯5·î¡¢Ãç´Ö¤ÈÊ¿¸ÍÈÍ¼ç¤Îµï¾ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¾¡Èø³Ù¡ÊÇò¸Ñ»³¡Ë¤ÇÁð´¢¤ê¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÝ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£ÃÝ¤Ïº´À¤ÊÝ»Ô¤Î¶È¼Ô¤«¤é¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö»û±¡¤È¶µ²ñ¤Î¸«¤¨¤ëÉ÷·Ê¡×¤Ê¤ÉÊ¿¸Í»ÔÆâ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ØÅÌÊâ¤Ç¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ï¤¤Ä¤¤ºäÆ»¤äÀÐÃÊ¤ò¾å¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µÈÂô¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ä¤¨¤òºî¤Ã¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¤ÈÈ¯°Æ¡£Áð´¢¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ±»ÔÂçµ×ÊÝÄ®¤Î¼ÜÈ¬ÁÕ¼Ô¡¢Ìç²°Â¿º´Íº¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤äºÊ¤Î¥«¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤¬¡¢¶¯ÅÙ¤¬Áý¤¹¤è¤¦ÃÝ¤ò²Ð¤Ç¤¢¤Ö¤ëºî¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶µ²ñ¤Î¤Û¤«¡¢¿ð±À¡Ê¤º¤¤¤¦¤ó¡Ë»û¡¢Àµ½¡»û¤Ê¤É12¥«½ê¤ËÌó100ËÜ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤É¤³¤Î¤Ä¤¨ÃÖ¤¾ì¤Ç¤âÊÖµÑ¼«Í³¡£
¡¡µÈÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ±°Õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿ô¤ÈÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁý¤ä¤·¡¢Ê¿¸Í¤Î°õ¾Ý¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¾¦Å¹¼ç¤«¤é¤Ï¤Ä¤¨¤ËQR¥³¡¼¥É¤òÅ½¤Ã¤Æ¼«Å¹¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¡ÅÄ¾Ï¡Ë