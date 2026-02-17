Âîµå¤Î¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¿·´ÆÆÄ¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»ûÅÄ°¦»á½¢Ç¤¤Ø
¡¡Âîµå¥Î¥¸¥ÞT¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Î¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»ûÅÄ¡ÊµìÀ«ºäÅÄ¡Ë°¦»á¡Ê51¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÁýÅÄ½¨Ê¸´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢»ûÅÄ»á¤Ï2026¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î»ûÅÄ»á¤Ï¡¢·§ËÜÃæ±û½÷»Ò¹â¡Ê¸½·§ËÜÃæ±û¹â¡Ë¤«¤éÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£1998Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢6Ï¢ÇÆÃæ¤À¤Ã¤¿¸µÀ¤³¦½÷²¦¤Î¾®»³¤Á¤ì¤òÇË¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÁÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¿À¸Í¾¾°þÂç¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£