¥¤¥Á¥´¼í¤ê¡¢º´²ì¡¦´ð»³Ä®¤Î¿·Ì¾½ê¤Ë¡¡¤²¤ó¤ÇÀ¾ì¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¹âÀßºÏÇÝ¡¡5¼ï1Ëü7600³ô
¡¡º´²ì¸©´ð»³Ä®±àÉô¤Î¡Ö¤²¤ó¤ÇÀ¾ì´ð»³ÇÀ¾ì¡×¤¬14Æü¤«¤é¥¤¥Á¥´¼í¤ê¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ä®Æâ¤Ë¥¤¥Á¥´¤Î´Ñ¸÷ÇÀ±à¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Ä®¤Ï¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÃÂÀ¸¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀ¶ÈÍÑ»ñºà¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÅÏÊÕ¥Ñ¥¤¥×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÎÄ¾±Ä¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¤ËÂ³¤¯3¥«½êÌÜ¤ÎÇÀ¾ì¤È¤·¤ÆºòÇ¯10·î¤Ë³«±à¡£Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼ý³Ï¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¹âÀßºÏÇÝ¡×ÀßÈ÷¤È´Ä¶À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¹¤µ1680Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºÏÇÝ¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤Ä¤Ü¤·¡×¡Ö¤ª¤¤C¥Ù¥ê¡¼¡×¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¡ÖÎø¤ß¤Î¤ê¡×¡Ö¤«¤ª¤êÌî¡×¤Î5¼ïÎà¤òÌó1Ëü7600³ôºÏÇÝ¡£²¹ÅÙ¤äÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¡¢µë¿å¤Ê¤É¤Ï¼«Æ°´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Á¥´¤ò°é¤Æ¤ëÃè¤Å¤ê¤ÎºÏÇÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ï²ÄÆ°¼°¤Ç¡¢ÄÌÏ©¤ÎÉý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃÏÌÌ¤ÏÊ¿¤¿¤ó¤Ç¥·¡¼¥È¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ä¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤â¥¤¥Á¥´¼í¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡11Æü¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ë¤Ï¡¢Ä®Ìò¾ì¤äÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤éÌó30¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Éþ´¬ÂóÇÀ¾ìÄ¹¡Ê34¡Ë¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ð»³Ä®¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥Á¥´¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¾¾ÅÄ°ìÌéÄ®Ä¹¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷ÇÀ±à¤¬´ð»³¤ÎÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿´ðÎ¤¾®3Ç¯¤Î»ùÆ¸¤ÏÅ¦¤ß¼è¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥¤¥Á¥´¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥Á¥´¤Ï½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥´¼í¤ê¤Ï30Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¤È¸áÁ°11»þ¤Î2ÉôÀ©¡£5·î¤Þ¤Ç¤Î·îÍË¡¢¶âÍË¡¢ÅÚÍË¡¢ÆüÍË¤Ë±Ä¶È¤¹¤ë¡£Ê¿Æü¤ÎÎÁ¶â¤Ï65ºÐ°Ê¾å¡á2300±ß¢¦Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¡á2500±ß¢¦¾®³ØÀ¸¡á1800±ß¢¦3ºÐ°Ê¾å¡á1300±ß¢¦2ºÐ°Ê²¼¡áÌµÎÁ¡£ÅÚÆü½ËÆü¤Ï2ºÐ°Ê²¼¤ò½ü¤¡¢³Æ200¡Á300±ß¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£¤¸¤ã¤é¤óÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¿½¤·¹þ¤à¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
