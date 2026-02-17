¡Ú½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÂÎ½Å125¥¥í¤«¤é10¥¥í¸º
¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º£¥¥ã¥ó¥×½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·16µå¤òÅê¤¸¤¿¡£Ä´À°¤¬°ìÇ¤¤µ¤ì¤ëSÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á14Æü¤«¤é¹çÎ®¡£¥ª¥Õ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÎ½Å¤ò125¥¥í¤«¤é10¥¥í¸º¤é¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åêµå¸å¤Ï¡Ö´¶¿¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÅê¤²²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
