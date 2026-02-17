¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê¸²½ÊñÃú¿¶¤ê²ó¤·¡ÄÅÜ¹æ¤¢¤²¤Æ¶¼Ç÷ 75ºÐ½÷ÂáÊá¡Ö¤¢¤ì¤Ï¶¼¤·¤À¡×°ìÉôÈÝÇ§ ¾®Ã®»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®·Ù»¡½ð¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¾®Ã®»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê75¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï2·î16Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢¼«Âð¤ÇÉ×¡Ê70Âå¡Ë¤ËÂÐ¤·¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÊñÃú¤òº¹¤·¸þ¤±¿¶¤ê²ó¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤«¤é¡ÖºÊ¤¬ÊñÃú¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤ÆË½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê¸²½ÊñÃú1ËÜ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢ÅÜ¹æ¤ò¾å¤²¤Æ¶¼Ç÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¶¼¤·¤À¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤äÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£