¹Åç¡¦·ªÎÓ¡¡¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¶õ¿¶¤ê¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤¦¤Ê¤ë¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¥¥ì¥¥ì¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯ÈäÏª¤·¤¿ÀèÈ¯´°ÅêÄ´À°
¡¡¡Ö¹Åç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢²Æì¡Ë
¡¡¹Åç¤Î·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¡ÈÀèÈ¯´°ÅêÄ´À°¡É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£º£½Õ£²ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·âÅÐÈÄ¸å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÄ¾¹Ô¡£Ìó£²£°µå¤ò£±¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ·×£¶¥»¥Ã¥È¡¢£±£²£¶µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤ë¾å¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡££¹²ó¤òÅê¤²È´¤¯ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³«Ëë¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯·è°Õ¤À¡£
¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢·ªÎÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç£³£³µå¤òÅê¤²¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤À¡£¡Ö´°Åê¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢¼«¤é¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ¡££±£²£¶µå¤ÎÇ®Åê¤À¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡£½¼¼Â´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡Åö½é¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¡¢£±²ó¤òÌó£²£°µå¤ÈÁÛÄê¡£Åê¤²½ª¤¨¤ë¤È¾¯¤·¤ÎµÙÂ©¤ò¶´¤ß¡¢ºÆ¤ÓÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡££¶¥»¥Ã¥È¤ò¤³¤Ê¤·¡¢µå¿ô¤Ï£±£°£°µå¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Ë¥à¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÈ¯¤ò¤ä¤ë°Ê¾å¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤ì¤ëÅê¼ê¤³¤½¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È»×¤¦¡×¡£µå¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¸½ºßÃÏ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î£²£°¡¢£³£°µå¤Ï½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÎÏÉÔÂ¡×
¡¡¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤¹¤ëµå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬²£¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÓ¤¬¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±£°£°µå°Ê¾å¤òÅê¤²¤¿¤¢¤È¤ÎÈèÏ«´¶¤ò¼è¤ê½ü¤¯ÊýË¡¤â¡¢·Ð¸³¤¬É¬Í×¡£¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡£¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤ò¡¢¤¢¤È¤Ï¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¡¢¾²ÅÄ¤Î£¶´°Åê¤¬Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÎµÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£Ê¬¶ÈÀ©¤¬¿Ê¤ó¤À¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´°Åê¤¹¤ëÅê¼ê¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÖÄ¹¤¤²ó¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô£±£°¿Í¤Ë£³£³µå¤òÅê¤²¡¢£²°ÂÂÇ£´Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£»°¿¶¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅÁ²È¤ÎÊõÅá¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤¢¤Þ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£±¦ÏÓ¤â¡Ö¶õ¿¶¤ê¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤¿¡£¥¾¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤âÂÇ¼Ô¤¬¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡££±£²£¶µå¤ÎÇ®Åê¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤ÈèÏ«´¶¤È½¼¼Â´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÆüËèÆü¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£·ë²Ì¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£²£°ìÀï¤Î³«Ëë¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¿¿¤Ã¤µ¤é¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢·ªÎÓ¤ÏÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£