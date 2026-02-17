¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¡ÎÞ¤ÎÂçµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¡ª°µ´¬¥Õ¥ê¡¼¤ÏÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÅÀ¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤âÎÞ¤ÎÉü³è·à
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡Âè11Æü¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬12ÈÖ³êÁö¤ÇÅÐ¾ì¡£°µ´¬¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢SP¤«¤éµÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ê¥Õ¥Èµ»¤ò4ËÜÆþ¤ì¤¿¹½À®¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ß¥¹¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Æ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë2¿Í¡£¼ó°Ì¤Î¥É¥¤¥Ä¥Ú¥¢¤È¤Î6¡¦90ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡±éµ»¤¬½ª¤ï¤ë¤È2¿Í¤ÏÉ¹¾å¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´¿´î¡£ÌÚ¸¶¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤âÎÞ¤·¤ÆÇï¼ê¤·¤¿¡£158.13ÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÅÀ¡£¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤Ç»°±º¤ÏÀä¶«¤·¡¢ÌÚ¸¶¤âÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ´¿´î¤·¤¿¡£¹ç·×ÅÀ¤Î231.24ÅÀ¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç¡¢À¤³¦ÎòÂå5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÁÈ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´¶ÎÞ¡£ÌÚ¸¶¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æ¡¢»°±º¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢µã¤¤¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨À¤³¦²¦¼Ô¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Âç²ñ¡£ÃÄÂÎ¤ÇSP¤È¥Õ¥ê¡¼¤ÎÎ¾Êý¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ°µ´¬¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á°Æü15Æü¤ÎSP¤ÇÆÀ°Õ¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¥ß¥¹¡£ÃÄÂÎ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤«¤é9¡¦73ÅÀ¤â²¼²ó¤ë73¡¦11ÅÀ¤Ç5°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±éµ»¸å¡¢¥¬¥Ã¥¯¥ê¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤¹°ìÊý¡¢ÍâÆü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ö¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÀÆü¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¡£¤½¤¦»°±º¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌÚ¸¶¤â´é¤ò¾å¤²¤Æ¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤ÏÉ¬¤º¤¤¤Ä¤â¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡£7°Ì¤À¤Ã¤¿4Ç¯Á°¤«¤éÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò2ÅÙ¤âÀ©¤·¤¿¡£2¿Í¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼¨¤½¤¦¤ÈÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¡£