¡ÚºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á Âè6ÏÃ¡ÛÆîÎÉ¡¢½ß°ì¤éÆ±µéÀ¸4¿Í¾·½¸ 23Ç¯Á°¤Î¸¡¾Ú¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡Ö¾¡ÃË¤«¤é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¶âÈ±¥í¥óÌÓ¥Ñ¡¼¥Þ»Ñ
23Ç¯Á°¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿4¿Í¤ÎÃç´Ö¡£·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤Ï¡¢Ã´Åö¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦Ëüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±¿Ì¿¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¿¿¼Â¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¡£½ß°ì¤¬·ý½Æ¤Ç¿Í¤ò·â¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡½¡½¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢·»¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤È¼«¶¡¤·¤ÆÎ±ÃÖ¤µ¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¡¦º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤«¤é¡¢¡Ô¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤¤¿23Ç¯Á°¤ÎÈëÌ©¡Õ¤ò¹ðÇò¤µ¤ì¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¡£Ä¾¿Í¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤òÂ¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸ý³°¤·¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¤¬¡¢¼«¤é¤Îºá¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤ÓÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Î¿´¤Ï¡¢·ã¤·¤¤Æ°ÍÉ¤È³ëÆ£¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÊý¡¢·ý½Æ¤Ï·»¤¬¿¹¤Ç½¦¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦Ä¾¿Í¤Î¶¡½Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¤Ê¤ª¿ô¡¹¤Îµ¿Ìä¤ò¿¡¤¨¤Ê¤¤·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¤ËÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤òÍ×ÀÁ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÔÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¡Õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£
²òÌÀ¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ô23Ç¯Á°¤ËÊ¶¼º¤·¤¿½Þ¿¦·Ù»¡´±¤Î·ý½Æ¡Õ¡£¤½¤¦³Î¿®¤¹¤ëÆîÎÉ¤Ï¡¢½ß°ì¤ÈÄ¾¿Í¡¢¤½¤·¤Æ´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤ò¾·½¸¤·¡¢23Ç¯Á°¤ËÈà¤é¤¬°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Ø¡£´ö½Å¤â¤ÎÈëÌ©¤È±³¤ÇÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤¿µ²±¤ÎÃÇÊÒ¤òÀºÌ©¤Ë¤Ò¤â²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò²þ¤á¤Æ¸¡¾Ú¤·»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£
¢¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×
¢¡¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
