¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¹Ò¡×¡¡É÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¥È¥Ã¥×ÂáÊá¤Ç¤â¥È¥¯¥ê¥å¥¦ÁÈ¿¥¤ò°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
Å°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨
¡¡½÷À¤òÉ÷Â¯´ØÏ¢¤ÎÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¸«ÊÖ¤ê¤ËË½ÎÏÃÄ´´Éô¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÉ÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¥È¥Ã¥×¤ÎÌÚ»³¤³¤È¾®Èª´²¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤¬ÅìµþÅÔË½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1·î26Æü¡£2000¿Íµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡áÆ¿Î®¡Ë¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬·ì´ã¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤¿ÁÈ¿¥¤Î¼ó³¡¡Ê¤·¤å¤«¤¤¡á¥È¥Ã¥×¡Ë¤Î¿ÈÊÁ¤òÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¼ÂÂÖ²òÌÀ¤¬Âç¤¤¯¿Ê¤à¤È¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡¡¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Î´´Éô¤¬¡È¥¬¥ÁÎø¡É¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇÂìÂô¥«¥ì¥ó»÷¤ÎÈþ½÷¤À
¡¡¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤ÏÂ¾¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ2023Ç¯7·î¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ·ÏÁÈ´´Éô¤Ë60Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£½êºßÉÔÌÀ¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¿¤á1·î21Æü¤«¤é¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¡¢ÀøÉúÀè¤Î±âÈþÂçÅç¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊáÅö½é¤«¤é²¿¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·º»öÊÛ¸î¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Ë»ö·ï¤ò¼õÇ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Å°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î°Ç¤ËÇ÷¤Ã¤¿½é¤ÎÃø½ñ
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ë¼èºà¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ØÊá¿© ÍßË¾¤ò¥«¥Í¤ËÊÑ¤¨¤ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦·¿ÈÈºá½¸ÃÄ¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î°Ç¡Ù¡ÊÀ¶¿åÕòÍµ¡¢ÆüËÜ¶¶¥°¥ë¡¼¥×Ãø)¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤´¤¯´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¦Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈË²Ú³¹¤òÆìÄ¥¤ê¤È¤¹¤ëË½ÎÏÃÄ¤È¤Î¶¦Â¸¶¦±É¤ò¤¦¤¿¤¤¤Ê¤¬¤éµð³Û¤Î»ñ¶â³ÍÆÀ³èÆ°¡Ê¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë½ÎÏÃÄÂ¦¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¸½¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤É¤ÎÊØµ¹¤ò¶¡Í¿¡£Ë¡¿ÍÅÐµ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁíÌ³²Ý¡¢¥×¥í²Ý¤Ê¤É¤ÎÉô½ð¤äºÙÂ§¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¡¢²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎºÛ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ñÄ¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¼Ò°÷¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁá·ÄMARCH½Ð¿È¼Ô¤â¤ª¤ê¡¢·î¤Ë300Ëü±ß¤Û¤É²Ô¤°¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Ï2000¿Íµ¬ÌÏ¡£
¡¦Å°Äì¤·¤¿·Ù»¡ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÈëÌ©·ë¼ÒÅªÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯¡¢¿ôÀéËü±ß¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤°Ç¥¢¥×¥ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ÏËÜÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸»»áÌ¾¤Ê¤É¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¹¥«¥¦¥ÈÂ¦¤Ï¡¢½÷À¤òÉ÷Â¯´ØÏ¢¤ÎÅ¹¤Ê¤É¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ê½÷À¤Î²Ô¤®¤ÎÌó15¡ó¡Ë¤ò¡¢½÷À¤Î²ÔÆ¯¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤º¤Ã¤È¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤½¤Î¼ï¤ÎÅ¹¤ÎÌó20¡ó¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤È¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯´Ö¼ý±×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â50²¯±ß¡£
¡¦Í¥½¨¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ï·î¤Ë¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÊó½·¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤äµ¬Ìó°ãÈ¿¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥Á¤Ê¤É¸·¤·¤¤È³Â§¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥«¥¦¥È¼í¤ê¤ÇÍÌ¾¤Ë
¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï2009Ç¯¡¢¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯6·î¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½»µÈ²ñ¡¦¹¬Ê¿°ì²È²ÃÆ£Ï¢¹ç²ñ¤Ë¤è¤ë½±·â»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¼í¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹Ç¯²ÎÉñ´ìÄ®¤òÆìÄ¥¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ç»ØÀÞ¤ê¤ÎÉðÆ®ÇÉ¥ä¥¯¥¶¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤È¤·¤Æ³¦·¨¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾ÁÈ¿¥¤Ï¼êÂÇ¤Á¤·¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÏË½ÎÏÃÄ¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ëÊý¿Ë¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ò°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë·Ù»ëÄ£¤ÎË½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Î¸µ·ÙÉôÊä¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿ºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÁÜººÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ê¤É¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¸µ·ÙÉôÊä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¢¥×¥ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥¤¥é¼è¤ê¤¬¥ß¥¤¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
µ¯ÁÊ¤Ç¤¤ë¤«ÈùÌ¯
¡¡ÁÜºº¤òÄ¾ÀÜÃ´Åö¤¹¤ë·Ù»¡´±¤Þ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÂ¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡´±¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢ÁÜººÅö¶É¤Î´´Éô¤Ï¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Î¡È¸½¾õ¡É¤ËÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
¡ÖÂáÊá»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¯ÁÊ¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤¦¤È¸½¾õ¤Ç¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÈË½ÎÏÃÄ°÷¤È¤Î´Ö¤Ç¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤¬¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¾Úµò¤â¤Ê¤¤¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Ê¤éËöÃ¼¤ÎÁÈ°÷¤ÎÈÈºá¤â¥È¥Ã¥×¤ä´´Éô¤Î¶¦ËÅ¶¦Æ±ÀµÈÈ¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ï¤½¤ÎÅÀ¡¢´´Éô¤ÎÌ¾¤ä½øÎó¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤»¤º¡¢»Ø´øÌ¿Îá·ÏÅý¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£º£¸å¤Ï¡¢¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¡ÊÍ³²¶ÈÌ³¤Î¾Ò²ð¡Ë¤Ê¤É¤ÇºÆÂáÊá¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤ÇÆÍÇË¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂ¾¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¸Ë¾¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸øÈ½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ÎÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
·º»öÉôÄ¹¤Î¾Ç¤êÀâ
¡¡ÁÜººÅö¶ÉÂ¦¤Ë¼ººö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÀèÆü¡¢·Ù»ëÄ£ÉûÁí´Æ¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç·º»öÉôÄ¹¤òÌ³¤á¡¢º£²ó¤ÎÁÜºº¤Î»ö¼Â¾å¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¿Æ²ÈÏÂ¿Î»á¤¬ºßÇ¤Ãæ¤Ë¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¸ø³«ÁÜºº¤òÁá¤¯¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¶ÂáÊá¤¹¤ë¤ÈÁ÷¸¡¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÆµ¿¼ÔÂ¦¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë´è¤Ê¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤Î·Ù»ëÁí´Æ¥Ý¥¹¥È¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦Å¦È¯¤Î¼êÊÁ¤ò¾Ç¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿Îà¤ÎÏÃ¤ÏÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ÎÈÏáÆ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾®ÈªÍÆµ¿¼ÔÂ¦¤Ï¡¢¼Ò°÷2000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¡É²ñ¼Ò¡É¤ÇËöÃ¼¼Ò°÷¤ÎÆ°¤¤ò¥È¥Ã¥×¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¾Úµò¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù»¡Â¦¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤Ê¤ê¤ï¤¤¤È¤·¡¢ËöÃ¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÁÜºº´´Éô¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡¢¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òµ¼Ô¤é¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾Ç¤ê¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô